В США восхитились российским антидроновым оружием в Сирии



БЛА сирийских боевиков.

Источник: Министерство обороны РФ БЛА сирийских боевиков.Источник: Министерство обороны РФ

Действия российских военных, сорвавших массированную атаку террористических дронов на авиабазу Хмеймим и порт Тартус, вызвали восхищение экспертов США. Они считают, что системы радиоэлектронной борьбы России эффективнее и практичней при борьбе с роем беспилотников, чем самолеты и зенитные ракеты США. Об этом сообщает National Interest.

Опрошенные изданием эксперты считают, что для отражения массированных налетов "роя" беспилотных летательных аппаратов Пентагону необходимо создать аналог российской платформы, созданной на основе беспилотника "Орлан-10" и прибора постановки помех "Леер-3". Запущенный на встречу дронам российский аппарат перехватывает сигналы управления "роем" и срывает атаку беспилотников.

"Такой аппарат в качестве защиты против стаи дронов стоит гораздо дешевле, чем запущенная с истребителя F-22 Raptor или F-15С ракета AIM-120, стоимостью 1,8 миллиона долларов", - считает сотрудник Центра военно-морской аналитики Сэмюэль Бендетт.

С другими летательными аппаратами, по мнению старшего вице-президента по разведке, наблюдению и рекогносцировке компании Sierra Nevada Тако Гилберта. следует бороться с помощью тихоходных самолетов наподобие A-29 Super Tucano или T-6 Texan. С помощью пулеметов они будут уничтожать летящие дроны.

Напомним, что в нось на шестое января российским военным удалось отбить в Сирии массированную атаку вражеских беспилотников на авиабазу Хмеймим и пункт материально-технического обеспечения ВМФ в порту Тартус. 13 дронов, каждый из которых нес по десять осколочно-фугасных бомб, были обезврежены комплексом "Панцирь-С1" и комплексами РЭБ.

Несколько беспилотников посадили неподалеку от авиабазы Хмеймим, что позволило российским военным получить данные об их устройстве. Техническая экспертиза аппаратов показала, что они могут использоваться на расстоянии до 100 километров, оснащены спутниковой навигацией и аппаратурой для сброса бомб в назначенных точках. Дроны самолетного типа снабжены барометрическими датчиками и сервоприводами рулей высоты.

Анализ аппаратуры с захваченных беспилотников помог определить точное место их запуска в 50 километров от целей в Тартусе и Хмеймим. После чего за террористической группировкой развернулась настоящая охота и боевики были уничтожены высокоточными снарядами "Краснополь". Примечательно, что артиллерийский удар координировался с российских беспилотников "Орлан-10".

Кстати

Сотрудник пресс-службы Пентагона, майор корпуса морской пехоты Адриан Рэнкин-Гэллоуэй, комментируя попытку нападения боевиков на российские военные базы в Сирии, сказал, что американское военное ведомство не располагает детальными данными об обстоятельствах этой атаки.

Николай Грищенко