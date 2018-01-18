Российские бронеавтомобили "Тигр" понравились спецназу Уругвая
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Полученные Национальной Республиканской гвардией Уругвая из России в декабре 2016 года новые специальные бронированные машины СБМ ВПК-233136 "Тигр" на церемонии в честь 187-летия создания уругвайской национальной полиции. Монтевидео, 16.12.2016.
Источник: Marcelo Soba / mundo.sputniknews.com
Бронеавтомобили СПМ-2 ГАЗ-233036 и СБМ ВПК-233136 семейства "Тигр" продолжают успешно эксплуатироваться в специальных подразделениях Республиканской гвардии МВД Уругвая. Фотографии машин российского производства размещены в группе Facebook силовой структуры этой латиноамериканской страны.
Бронеавтомобили "Тигр" в Уругвае pic.twitter.com/eqRq6Fs5Ok— Komandante (@KomandanteS17) 18 января 2018 г.
На снимках представлена техника, которая запечатлена во время выполнения учебных и специальных задач. Броневики оборудованы кондиционерами, видеокамерами кругового обзора. В зависимости от модификации, они получили массивные кенгурятники или специальную "таранную" защиту перед бампером.
Передние и боковые окна у большинства "Тигров" прикрыты решетками. При этом сокращена возможность применения стрелкового оружия через специальные закрывающиеся бойницы. Установлены проблесковые маячки.
На фото представлены различные варианты камуфляжа: армейский, полицейский и черный "спецназовский".
Эти бронированные машины активно привлекаются для выполнения задач по охране общественного порядка.
Необходимо отметить, что в Уругвае с большим уважением относятся к продукции российского производства. С 2006-го года на вооружении армии этого государства находятся бронеавтомобили ГАЗ-3937 "Водник". Также эксплуатируются около полутысячи автомобилей повышенной проходимости "Урал-4320". Сообщалось о приобретении пожарных машин на шасси миасских грузовиков. Имеются также УАЗы и "Газели".
Бронеавтомобили "Тигр" в Уругвае pic.twitter.com/rQJol4T743— Komandante (@KomandanteS17) 18 января 2018 г.
Алексей Моисеев
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18.01.2018
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