Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Российские бронеавтомобили "Тигр" понравились спецназу Уругвая

19.01.2018 Российская газета 249 0
0
Понравилась новость?
 0
СБМ ВПК-233136 "Тигр"
Полученные Национальной Республиканской гвардией Уругвая из России в декабре 2016 года новые специальные бронированные машины СБМ ВПК-233136 "Тигр" на церемонии в честь 187-летия создания уругвайской национальной полиции. Монтевидео, 16.12.2016.
Источник: Marcelo Soba / mundo.sputniknews.com

Бронеавтомобили СПМ-2 ГАЗ-233036 и СБМ ВПК-233136 семейства "Тигр" продолжают успешно эксплуатироваться в специальных подразделениях Республиканской гвардии МВД Уругвая. Фотографии машин российского производства размещены в группе Facebook силовой структуры этой латиноамериканской страны.




На снимках представлена техника, которая запечатлена во время выполнения учебных и специальных задач. Броневики оборудованы кондиционерами, видеокамерами кругового обзора. В зависимости от модификации, они получили массивные кенгурятники или специальную "таранную" защиту перед бампером.

Передние и боковые окна у большинства "Тигров" прикрыты решетками. При этом сокращена возможность применения стрелкового оружия через специальные закрывающиеся бойницы. Установлены проблесковые маячки.

На фото представлены различные варианты камуфляжа: армейский, полицейский и черный "спецназовский".

Эти бронированные машины активно привлекаются для выполнения задач по охране общественного порядка.

Необходимо отметить, что в Уругвае с большим уважением относятся к продукции российского производства. С 2006-го года на вооружении армии этого государства находятся бронеавтомобили ГАЗ-3937 "Водник". Также эксплуатируются около полутысячи автомобилей повышенной проходимости "Урал-4320". Сообщалось о приобретении пожарных машин на шасси миасских грузовиков. Имеются также УАЗы и "Газели".




Алексей Моисеев
18.01.2018
Права на данный материал
принадлежат Российская газета
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Уругвай
Продукция
ГАЗ-3971
Тигр
Тигр БА
Тигр-М
Урал-4320
Компании
ГАЗ Группа
Проекты
Военные учения

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 19.01 08:58
  • 3
В США восхитились российским антидроновым оружием в Сирии
  • 19.01 08:56
  • 4
Мексика пустила на запчасти новейшие российские Sukhoi Superjet 100
  • 19.01 08:30
  • 2
"Каждый швед знает кого-то, кто видел русскую субмарину"
  • 19.01 08:25
  • 163
Рогозин требует выстроить систему персональной ответственности за неудачные космические запуски
  • 19.01 08:23
  • 1
Россия нанесла удар по американской металлургической промышленности
  • 19.01 07:48
  • 60
С опозданием на 10 лет
  • 19.01 07:41
  • 1
Ще не вмерли. Что происходит с украинскими кораблями в Крыму
  • 19.01 07:34
  • 1
"Чайка" дождалась реновации
  • 19.01 07:28
  • 7
У БДК "Иван Грен" проблемы с задним ходом
  • 19.01 07:15
  • 26
США испугались секретного ядерного оружия России
  • 19.01 07:03
  • 1
Источник: возможный перенос старта "Союза МС-08" обсуждался, но решение не принято
  • 19.01 06:41
  • 2
Начата постройка еще двух летных опытных образцов военно-транспортного самолета Ил-112В
  • 19.01 02:51
  • 8
Стали известны возможные сроки размещения ракет "Циркон" на крейсерах
  • 19.01 00:48
  • 5
Создаваемый двигатель тягой более 30 тонн станет базовым для перспективного авиакомплекса военно-транспортной авиации - Рогозин
  • 19.01 00:45
  • 2
США испытали двигатель сверхтяжелой ракеты
другие обсуждаемые темы