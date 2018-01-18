Сенатор предложил механизм регулирования частных военных компаний в РФ
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Виктор Бондарев.
Источник: www.globallookpress.com
Частные военные компании (ЧВК) в случае их появления в правовом поле в России должны напрямую подчиняться Минобороны. Об этом заявил глава комитета Совфеда по обороне Виктор Бондарев.
По его словам, необходимо до легализации ЧВК предусмотреть такие законодательные нормы, которые не позволят "нашим неприятелям" нанимать компании по рыночным правилам.
Сенатор отметил, что встраивание ЧВК в вертикальную военную систему позволит избежать ситуации, при которой компании будут удовлетворять коммерческие интересы в ущерб национальным.
"Только так они смогут стать реальной помощью регулярным войскам, а не какой-то альтернативой в виде функционально похожих структур, которые, однако, в приоритет вместо национальных интересов ставят прибыль", — приводит "РИА Новости" слова Бондарева.
Как отмечает агентство, он подчеркнул, что легализация частных военных компаний в России является вопросом дискуссионным, несет определенные риски и требует тщательного, выверенного подхода.
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18.01.2018
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