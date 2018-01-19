Россия нанесла удар по американской металлургической промышленности

Информационное агентство ТАСС со ссылкой на доклад комиссии по международной торговле США публикует материал о "пострадавшей американской промышленности". В докладе заявлено, что американская металлургическая отрасль "несёт потери" от импорта стальной катанки из России, Белоруссии и ОАЭ. В материале американских экспертов утверждается, что упомянутые страны поставляли в США сырьё для получения проволоки по цене, которая якобы на 80% ниже реальной.

Якобы такое занижение цены было осуществлено сознательно, чтобы впоследствии нанести удар по американской промышленной отрасли и завоевать американский рынок. Чтобы "завоевания" не произошло, в США решили воспользоваться методом, который к открытой конкурентной экономике не имеет никакого отношения. Так, Минторг США решил, что ситуацию исправят колоссальные по объёму пошлины. Так, для продукции Новолипецкого металлургического комбината пошлина устанавливается на уровне (внимание!) 757%! Средняя ставка пошлины для российских поставщиков оценивается более чем в 436 процентов.

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В отчёте ведомства заявлено, что поставки продукции металлургической отрасли из России нанесли "ущерб промышленности США" на миллионы долларов. Для справки: в 2016 году США закупили в нашей стране катанки чуть больше чем на 32 млн долларов. Если такие суммы могут нанести какой-то ущерб американской промышленности, то можно констатировать, что с промышленностью в США твориться нечто неладное. Или основная часть промышленности США уже давно в Китае?..