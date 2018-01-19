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Россия нанесла удар по американской металлургической промышленности

19.01.2018 Военное обозрение 437 1
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Информационное агентство ТАСС со ссылкой на доклад комиссии по международной торговле США публикует материал о "пострадавшей американской промышленности". В докладе заявлено, что американская металлургическая отрасль "несёт потери" от импорта стальной катанки из России, Белоруссии и ОАЭ. В материале американских экспертов утверждается, что упомянутые страны поставляли в США сырьё для получения проволоки по цене, которая якобы на 80% ниже реальной.

Якобы такое занижение цены было осуществлено сознательно, чтобы впоследствии нанести удар по американской промышленной отрасли и завоевать американский рынок. Чтобы "завоевания" не произошло, в США решили воспользоваться методом, который к открытой конкурентной экономике не имеет никакого отношения. Так, Минторг США решил, что ситуацию исправят колоссальные по объёму пошлины. Так, для продукции Новолипецкого металлургического комбината пошлина устанавливается на уровне (внимание!) 757%! Средняя ставка пошлины для российских поставщиков оценивается более чем в 436 процентов.

media.nlmk.com

В отчёте ведомства заявлено, что поставки продукции металлургической отрасли из России нанесли "ущерб промышленности США" на миллионы долларов. Для справки: в 2016 году США закупили в нашей стране катанки чуть больше чем на 32 млн долларов. Если такие суммы могут нанести какой-то ущерб американской промышленности, то можно констатировать, что с промышленностью в США твориться нечто неладное. Или основная часть промышленности США уже давно в Китае?..
18.01.2018
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принадлежат Военное обозрение
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  • В новости упоминаются
Страны
Белоруссия
Китай
ОАЭ
Россия
США

  • Комментарии
Комментариев 1, отображено с 1 по 1
RU
Андрей Л.
9535
№1
19.01.2018 08:23
Ребята нашли выход как убрать наше сырье со своих рынков - с точки зрения конкуренции красавцы. С точки зрения методов - подорвали свой авторитет как партнеры, но им видимо на это глубоко...
И, самое интересное, если после этого, другие страны будут работать с США всё также, значит они считают, что США ведут себя верно - чтобы наша пропаганда тут не кричала...

Лучше к нашим задать вопрос - как так получилось, что мы демпингом занимаемся на мировом уровне, это
1. мы такую плохую продукцию производим?
2. на внутреннем рынке потребности все при этом закрываются в нужном объеме и в нужное время?
3. проверить ТОП менеджмент российских предприятий на откаты - срочно!

Т.е. история Мечела как позабыта получается, выходит не доктора надо было тогда посылать, а бригаду тюремщиков на казенной машине, чтобы все поняли, что так делать не надо?

Ну - самое вроде время сыграть в козыри российского титана и со своей стороны ввести пошлины на его экспорт по максимальной шкале предложенной США - вроде как зеркально получается...
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