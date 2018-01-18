При реализации проекта 636 "Варшавянка" похитили 100 млн рублей?



Вывод из цеха для спуска на воду шестой (и последней) строящейся на АО "Адмиралтейские верфи" для ВМС Вьетнама большой дизель-электрической подводной лодки проекта 06361 Ba Ria-Vung Tau (строительный номер 01344, бортовой номер "187"). Санкт-Петербург, 28.09.2015.

Источник: Thành Phương / vov.vn Вывод из цеха для спуска на воду шестой (и последней) строящейся на АО "Адмиралтейские верфи" для ВМС Вьетнама большой дизель-электрической подводной лодки проекта 06361 Ba Ria-Vung Tau (строительный номер 01344, бортовой номер "187"). Санкт-Петербург, 28.09.2015.Источник: Thành Phương / vov.vn

Очередной факт махинаций со средствами государственного оборонного заказа выявлен следственными органами. На сей раз речь идёт о хищениях в рамках проекта 636 "Варшавянка", который реализовывался "Адмиралтейскими верфями".

Информационная служба РИА Новости публикует сведения о том, что СК РФ добивается взятия под стражу заместителя главного инженера предприятия. Его подозревают в причастности к хищению (неэффективному расходованию) 100 млн рублей.

Приводится заявление главы пресс-службы суда Санкт-Петербурга Дарьи Лебедевой:

Средства были похищены при разработке проекта подводных лодок "Варшавянка". Октябрьский районный суд получил ходатайства об аресте Глеба Емельченкова (замглавного инженера компании "Адмиралтейские верфи") и акционера компании "НовИТ ПРО" Валерия Пшеничного. Оба фигуранта подозреваются в мошенничестве в особо крупном размере в составе организованной группы.

Известно о том, что следствие полагает существенное завышение стоимости работ по разработке трёхмерной модели корпуса, оборудования субмарины, а также работ по оцифровке необходимой для реализации проекта документации.

Факт хищения или отсутствие такого факта теперь установит суд.