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При реализации проекта 636 "Варшавянка" похитили 100 млн рублей?

19.01.2018 Военное обозрение 256 0
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ДЭПЛ проекта 06361
Вывод из цеха для спуска на воду шестой (и последней) строящейся на АО "Адмиралтейские верфи" для ВМС Вьетнама большой дизель-электрической подводной лодки проекта 06361 Ba Ria-Vung Tau (строительный номер 01344, бортовой номер "187"). Санкт-Петербург, 28.09.2015.
Источник: Thành Phương / vov.vn

Очередной факт махинаций со средствами государственного оборонного заказа выявлен следственными органами. На сей раз речь идёт о хищениях в рамках проекта 636 "Варшавянка", который реализовывался "Адмиралтейскими верфями".

Информационная служба РИА Новости публикует сведения о том, что СК РФ добивается взятия под стражу заместителя главного инженера предприятия. Его подозревают в причастности к хищению (неэффективному расходованию) 100 млн рублей.

Приводится заявление главы пресс-службы суда Санкт-Петербурга Дарьи Лебедевой:

Средства были похищены при разработке проекта подводных лодок "Варшавянка". Октябрьский районный суд получил ходатайства об аресте Глеба Емельченкова (замглавного инженера компании "Адмиралтейские верфи") и акционера компании "НовИТ ПРО" Валерия Пшеничного. Оба фигуранта подозреваются в мошенничестве в особо крупном размере в составе организованной группы.

Известно о том, что следствие полагает существенное завышение стоимости работ по разработке трёхмерной модели корпуса, оборудования субмарины, а также работ по оцифровке необходимой для реализации проекта документации.

Факт хищения или отсутствие такого факта теперь установит суд.
18.01.2018
Права на данный материал
принадлежат Военное обозрение
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Страны
Польша
Россия
Компании
Адмиралтейские верфи
Минoбороны РФ
Проекты
636.3
877 Палтус
Гособоронзаказ

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