Возможный отказ США от российских космических двигателей и мест на кораблях "Союз" не критичен для финансового состояния Роскосмоса - Рогозин



Участники основного экипажа транспортного пилотируемого корабля Союз ТМА-17М 44/45: астронавт Кимия Юи, космонавт Роскосмоса Олег Кононенко и астронавт НАСА Челл Линдгрен.

Источник: http://ria.ru Участники основного экипажа транспортного пилотируемого корабля Союз ТМА-17М 44/45: астронавт Кимия Юи, космонавт Роскосмоса Олег Кононенко и астронавт НАСА Челл Линдгрен.Источник: http://ria.ru

Москва. 18 января. ИНТЕРФАКС-АВН - Российская космическая отрасль достаточно финансируется из бюджета, чтобы не зависеть от иностранных вложений, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин.

"Мы от дополнительных денег никогда не отказывались, наоборот, всегда ориентировали Роскосмос в целом и его предприятия на развитие принципа коммерциализации космических услуг. Но при этом подчеркну, правительство РФ для реализации своих оборонных, экономических и научных интересов выделяет необходимое бюджетное финансирование госкорпорации, достаточное для ее независимого развития", - сказал Д.Рогозин.

Ранее в американских СМИ сообщалось, "Роскосмос" может оказаться в тяжелом финансовом положении после отказа США от покупки двигателей для Atlas 5 и мест на российских пилотируемых кораблях "Союз".

Комментируя эти публикации Д.Рогозин подчеркнул, что российская космическая отрасль "вовсе не зависит от получения средств от иностранных партнеров, тем более проводящих санкционную политику в отношении нашей страны".

"Хочу сказать, что продажа так называемых мест в космических кораблях "Союз" не является какой-бы то ни было ключевой статьей для финансирования Роскосмоса", - добавил вице-премьер.