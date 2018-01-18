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Российская космическая отрасль располагает достаточным потенциалом - Рогозин

19.01.2018 Интерфакс-АВН 220 0
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Ракета-носитель "Союз-2"
Ракета-носитель "Союз-2" с разгонным блоком "Фрегат" на космодроме Восточный.
Источник: © Юрий Смитюк/ТАСС

Москва. 18 января. ИНТЕРФАКС-АВН - Вице-премьер Дмитрий Рогозин пообещал поддержку правительства космической отрасли в период реформирования.

"Проблем у "Роскосмоса" объективных и субъективных, безусловно, достаточно. Мы их не скрываем. Но достаточно также и внутренних ресурсов, возможностей, человеческого и технологического потенциала", - заявил он в четверг журналистам.

"Российское государство создавало и будет развивать ракетно-космическую промышленность", - сказал Д.Рогозин, комментируя выводы журналиста Space News Мэтью Боднера и ряда других американских СМИ о том, что после отказа США от покупки у "Роскосмоса" мест на российских пилотируемых кораблях "Союз" и двигателей для ракеты-носителя Atlas 5 российская госкорпорация окажется в тяжелейшем финансовом положении.

"В период реформирования отрасли правительство оказывает финансовую и иную поддержку всем ключевым предприятиям Роскосмоса", - отметил вице-премьер.

Зампред правительства напомнил, что последовательно реализуется реформа космической отрасли. "Она идет не без проблем, но она завершится успехом", - заверил он.

"Это - консолидация всей отрасли, это - устранение параллелизма, это - создание равных условий для государственных и частных компаний, которые могут участвовать в космической деятельности, и это - развитие международных программ, в том числе и с США, если они не будут писать глупости в СМИ", - сказал вице-премьер.

По его словам, что касается основных направлений дальнейшего развития Роскосмоса, то средства, заработанные за счет экспорта российских реактивных двигателей космического назначения, направляются на разработку самых современных двигателестроительных технологий.

"Мы фактически продаем двигатели разработки 70-90-х годов, а вкладываемся в новые двигатели", - подчеркнул он.

"На сегодняшний день это, прежде всего, технологии аддитивные, технологии композитные, которые позволят получить еще большую эффективность от ныне выпускаемой продукции, в том числе двигатель РД-191, это возобновление и модернизация производства двигателя РД-171, который у нас будет использован при создании ракеты среднего класса "Союз-5", эти же двигатели в более модернизированном виде будут использованы при создании сверхтяжелой ракеты", - сказал вице-премьер.

По его словам, кроме того, речь идет о создании водородного двигателя и двигателя, работающего на метане.
18.01.2018
Права на данный материал
принадлежат Интерфакс-АВН
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Страны
Россия
США
Продукция
Atlas V
РД-170
РД-191
Компании
Роскосмос
Персоны
Рогозин Дмитрий
Проекты
Союз-5 РН

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