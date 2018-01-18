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"Антонов" обвинил правительство Украины в попытках усложнить развитие авиастроения

19.01.2018 ТАСС 198 0
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Стенд компании "Антонов"
Стенд компании "Антонов".
Источник: Укроборонпром

Государственное предприятие "Антонов", которое входит в состав концерна "Укроборонпром", обвинило правительство Украины в отсутствии должной поддержки авиастроения в стране и попытках усложнить его работу.

"У государственного предприятия "Антонов" существует немало проблем, с которыми оно вынуждено бороться в одиночку. Кабинет министров Украины во главе с премьер-министром не только не оказывает должной поддержки, но и любыми путями пытается осложнить работу флагмана отечественного авиастроения", - говорится в открытом письме, которое опубликовала в среду пресс-служба предприятия.

В нем также отмечается, что Гройсман и правительство вместо обещанного еще в 2016 году запуска серийного производства пассажирских самолетов "предлагает изъять существенную часть заработанных средств для решения проблем других предприятий концерна, вопреки мнению руководства "Укроборонпрома". Это, как подчеркнули представители "Антонова", может привести к срыву международных договоренностей по производству самолетов Ан-132D и модернизации Ан-70. Такие меры могут также привести к остановке разработки первого украинского ударного беспилотника "Горлица", которая осуществляется "Антоновым" на собственные средства.

"Руководство государственного предприятия "Антонов" считает, что такие действия не только не помогут тем, кто находится на грани, но и обанкротят тех, у кого эти средства будут изъяты. В данных условиях целесообразно принятие государственной программы по выводу из кризиса важнейших предприятий ОПК [оборонно-промышленного комплекса], финансируемых из бюджета страны", - подчеркнули в пресс-службе.

"Антонов" является ведущим украинским разработчиком и производителем авиационной техники. Компания занимается проектированием, разработкой, производством и обслуживанием транспортных, пассажирских самолетов и самолетов специального назначения. Среди них Ан-32, Ан-148, Ан-158, Ан-74, Ан-124, Ан-70 и Ан-225, а также перспективный Ан-178. "Антонов" известен и тем, что выпускал самые крупные в мире самолеты Ан-124 "Руслан" и Ан-225 "Мрия".
18.01.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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Страны
Украина
Продукция
Ан-124
Ан-148
Ан-158
Ан-178
Ан-225 "Мрия"
Ан-32
Ан-70
Ан-74
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