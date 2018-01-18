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В Сирии заявили о готовности сбивать турецкие военные самолеты

19.01.2018 РИА Новости 191 0
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ЗРК "Бук-М2Э"
ЗРК "Бук-М2Э" ВС Сирии.
Источник: Encyclopedia of Syrian military

Силы противовоздушной обороны Сирии восстановлены и способны сбивать любые турецкие самолеты в воздушном пространстве САР, заявил журналистам заместитель иностранных дел Сирии Фейсал Микдад.

"Мы предупреждаем, что сирийские ПВО восстановили свои мощности полностью и готовы уничтожать воздушные турецкие цели в небе над Сирией, и это значит, в случае агрессии против Сирии, пусть не чувствуют себя на прогулке", - сказал Микдад.

В среду вице-премьер Турции Бекир Боздаг заявил, что Анкара проводит консультации с Москвой и Вашингтоном по поводу возможной операции в сирийском Африне против вооруженных формирований сирийских курдов YPG, которых Турция считает террористической организацией, связанной с запрещенной в стране Рабочей партией Курдистана. По данным СМИ, Турция привела свои войска на границе с Сирией в состояние повышенной боеготовности.
18.01.2018
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принадлежат РИА Новости
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Страны
Россия
Сирия
США
Турция

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