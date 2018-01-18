Топографы ЗВО создадут 3D модели окружных полигонов с помощью беспилотников



Топограф за работой.

Источник: Пресс-служба Минобороны РФ Топограф за работой.Источник: Пресс-служба Минобороны РФ

МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Военные топографы Западного военного округа (ЗВО), используя беспилотные летательные аппараты, мобильную цифровую систему и программно-аппаратный комплекс "Оператор", создадут 3D модели более 20 окружных полигонов, сообщил РИА Новости в четверг начальник пресс-службы ЗВО полковник Игорь Мугинов.

"Военные топографы с использованием подвижной цифровой топографической системы и программно-аппаратного комплекса "Оператор", а также беспилотной авиации создадут 3D модели более 20 военных полигонов и учебно-тренировочных комплексов, расположенных на территории округа", - сказал Мугинов.

По его данным, личный состав топографических воинских частей и подразделений ЗВО уже приступил к практической работе по оцифровке полигонов.

"ЗD модели помогут командирам более наглядно проводить взаимодействие между подразделениями при планировании и выполнении учебно-боевых задач в ходе разноуровневых учений и занятий", - пояснил представитель ЗВО.