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Топографы ЗВО создадут 3D модели окружных полигонов с помощью беспилотников

19.01.2018 РИА Новости 251 0
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Топограф за работой
Топограф за работой.
Источник: Пресс-служба Минобороны РФ

МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Военные топографы Западного военного округа (ЗВО), используя беспилотные летательные аппараты, мобильную цифровую систему и программно-аппаратный комплекс "Оператор", создадут 3D модели более 20 окружных полигонов, сообщил РИА Новости в четверг начальник пресс-службы ЗВО полковник Игорь Мугинов.

"Военные топографы с использованием подвижной цифровой топографической системы и программно-аппаратного комплекса "Оператор", а также беспилотной авиации создадут 3D модели более 20 военных полигонов и учебно-тренировочных комплексов, расположенных на территории округа", - сказал Мугинов.

По его данным, личный состав топографических воинских частей и подразделений ЗВО уже приступил к практической работе по оцифровке полигонов.

"ЗD модели помогут командирам более наглядно проводить взаимодействие между подразделениями при планировании и выполнении учебно-боевых задач в ходе разноуровневых учений и занятий", - пояснил представитель ЗВО.
18.01.2018
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