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С-400 и "Панцирь-С" отразили воздушное нападение на учениях под Москвой

19.01.2018 РИА Новости 187 0
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Комплекс ПВО С-400 Триумф
Комплекс ПВО С-400 Триумф.
Источник: © РИА Новости / Алексей Мальгавко

МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Зенитные ракетные комплексы С-400 и зенитно ракетно-пушечные комплексы "Панцирь-С" отразили нападение воздушного противника на учениях под Москвой, сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

В рамках ракетно-стрелковой конференции объединения противовоздушной и противоракетной обороны ВКС подразделения ПВО отработали отражение нападения воздушного противника со сменой мест дислокации.

"Расчеты подразделений зенитных ракетных войск отработали перевод зенитных ракетных комплексов С-400 и зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь-С" с боевого положения в походное, совершение марша в новый позиционный район, отражение нападения условного воздушного противника, а также заряжание пусковых установок зенитными управляемыми ракетами", - говорится в сообщении.

Отмечается, что расчеты радиотехнических войск выполнили задачи радиолокационной разведки и обеспечения информацией боевых расчетов комплексов С-400 и "Панцирь-С" для условного уничтожения воздушных целей.

В учениях приняли участие более 150 человек, включая командный состав соединений и частей ПВО и ПРО ВКС, представителей высших учебных заведений ВКС и предприятий промышленности.
18.01.2018
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
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в открытом доступе
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Страны
Россия
Продукция
96К6 Панцирь-С1
С-400 Триумф
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
Военные учения

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