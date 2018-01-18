Силы обороны Ямайки заказывают новые вертолеты и самолеты

Как заявил 9 января 2018 года министр национальной безопасности Ямайки Роберт Монтегю, в рамках выделенных в 2017 году правительством страны ассигнований в размере 92,8 млн долл США (около 11 млрд ямайкских долл) на укрепление охраны границ Ямайки, в числе прочего, выделены средства на закупку для Сил обороны Ямайки (Jamaica Defence Force) шести вертолетов - двух Bell 206В3, трех Bell 429 и одного многоцелевого Bell 412EPI, - и четырех легких самолетов Diamond DA40 CS.

Вертолет Bell 412 авиационного крыла Сил обороны Ямайки во время оказания гуманитарной помощи пострадавшим от наводения жителям одного из глубинных районов острова, 16.05.2017 (с) Силы обороны Ямайки

Три вертолета Bell 429 и один Bell 412EPI новой постройки закупаются по контракту с американской компанией Bell Helicopter общей стоимостью 47,4 млн долл США, включая пятилетнюю сервисную поддержку вертолетов и их двигателей и поставку запчастей. Два вертолета Bell 206B3 будут приобретены для учебных целей на вторичном рынке и их стоимость не сообщается. Четыре легких однодвигательных самолета новой постройки Diamond DA40 CS заказаны у австрийской компании Diamond Aircraft за 1,58 млн долл для использования главным образом в качестве учебных.

Чуть ранее в 2017 году для Сил обороны Ямайки был заказан легкий двухдвигательный базовый патрульный самолет Beechcraft King Air MPA по программе общей стоимостью 22,742 млн долл. Непосредственным поставщиком выступает американская Sierra Nevada Corpоration, которая за 16,873 млн долл приобретает новый самолет Beechcraft King Air и оснастит его соответствущим комплексом целевого оборудования. Поставка самолета на Ямайку намечена на 2018 год. Кроме того в рамках указанной суммы еще 2,67 млн долл выделено на строительство для этого самолета нового ангара в международном аэропорту Нормана Манли в Кингстоне, а 985 тыс долл выделено на закупку запасных частей для самолета.

Сейчас в составе авиационного крыла Сил обороны Ямайки насчитывается восемь легких самолетов (два двухдвигательных Diamond DA42 NG, четыре однодвигательных Diamond DA40 CS и два Diamond DA40 FP) и семь вертолетов (два Bell 206, три Bell 407 и два Bell 412).