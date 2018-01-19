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Начата постройка еще двух летных опытных образцов военно-транспортного самолета Ил-112В

19.01.2018 bmpd.livejournal.com 368 2
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ПАО "Воронежское акционерное самолетостроительное Общество" (ВАСО, входит в состав АО "Объединенная авиастроительная корпорация") 13 января 2018 года сообщило о закладке в стапели еще двух летных опытных образцов военно-транспортного самолета Ил-112В,

Сейчас на ВАСО ведется строительство.первого летного опытного образца самолета Ил-112В (серийный номер 01-01), а также опытного образца для статических испытаний (cерийный номер 01-02). Пресс-релиз ВАСО сопровождается фотографиями практически готового первого прототипа 01-10 в цеху окончательной сборки предприятия, видно и состояние образца для статических испытаний. По неофициальным сведениям, первый полет головного прототипа 01-01 сейчас запланирован на вторую половину 2018 года.

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Первый летный опытный образец военно-транспортного самолета Ил-112В (серийный номер 01-01) в цеху окончательной сборки ПАО "Воронежское акционерное самолетостроительное Общество" (ВАСО). На заднем плане виден опытный образец для статических испытаний 01-02. Воронеж, январь 2018 года (с) ПАО "Воронежское акционерное самолетостроительное Общество"

Первый летный опытный образец военно-транспортного самолета Ил-112В (серийный номер 01-01) в цеху окончательной сборки ПАО "Воронежское акционерное самолетостроительное Общество" (ВАСО). На заднем плане виден опытный образец для статических испытаний 01-02. Воронеж, январь 2018 года (с) ПАО "Воронежское акционерное самолетостроительное Общество"

18.01.2018
Права на данный материал
принадлежат bmpd.livejournal.com
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Продукция
Ил-112
Компании
ВАСО
ОАК

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  • Комментарии
Комментариев 2, отображено с 1 по 2
RU
Александр008
2
№1
19.01.2018 04:36
Больше вопросов,чем ответов: во первых- что с испытаниями двигателя,закончились-нет...  Во вторых -взлететь 112 должен был в прошлом году....
Это при том,что Климов отчитался об испытаниях двигателя ещё в 16году!
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RU
Алексей60
2440
№2
19.01.2018 06:41
Цитата, Александр008 сообщ. №1
Это при том,что Климов отчитался об испытаниях двигателя ещё в 16году!
Это Вы так считаете. На самом деле испытания в 2016 только начались.
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