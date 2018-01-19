Начата постройка еще двух летных опытных образцов военно-транспортного самолета Ил-112В
|
|
ПАО "Воронежское акционерное самолетостроительное Общество" (ВАСО, входит в состав АО "Объединенная авиастроительная корпорация") 13 января 2018 года сообщило о закладке в стапели еще двух летных опытных образцов военно-транспортного самолета Ил-112В,
Сейчас на ВАСО ведется строительство.первого летного опытного образца самолета Ил-112В (серийный номер 01-01), а также опытного образца для статических испытаний (cерийный номер 01-02). Пресс-релиз ВАСО сопровождается фотографиями практически готового первого прототипа 01-10 в цеху окончательной сборки предприятия, видно и состояние образца для статических испытаний. По неофициальным сведениям, первый полет головного прототипа 01-01 сейчас запланирован на вторую половину 2018 года.
.
Первый летный опытный образец военно-транспортного самолета Ил-112В (серийный номер 01-01) в цеху окончательной сборки ПАО "Воронежское акционерное самолетостроительное Общество" (ВАСО). На заднем плане виден опытный образец для статических испытаний 01-02. Воронеж, январь 2018 года (с) ПАО "Воронежское акционерное самолетостроительное Общество"
Первый летный опытный образец военно-транспортного самолета Ил-112В (серийный номер 01-01) в цеху окончательной сборки ПАО "Воронежское акционерное самолетостроительное Общество" (ВАСО). На заднем плане виден опытный образец для статических испытаний 01-02. Воронеж, январь 2018 года (с) ПАО "Воронежское акционерное самолетостроительное Общество"
|
18.01.2018
Права на данный материал
принадлежат bmpd.livejournal.com
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются
- Похожие новости
15.01.2018 ОКБ Ильюшина: будем работать над созданием транспортного беспилотника
20.11.2017 ОКБ Ильюшина: Ил-103 будет просто "бомбой" по цене
09.10.2017 Алексей Рогозин: «Не надо ждать серийный заказ, качество нужно обеспечивать уже сегодня»
21.09.2017 Двигатель для воронежского Ил-112В впервые испытали в воздухе
22.08.2017 Загрузку ВАСО обеспечат перспективные транспортные и гражданские программы
21.08.2017 ВАСО произведет в ближайшие годы около 300 самолетов Ил-112В
21.07.2017 МАКС-2018: куда летим, с кем?
20.07.2017 "Мы не конкурируем внутри страны, мы соревнуемся на глобальном поле"
|
Александр008
2
|
№1
19.01.2018 04:36
Больше вопросов,чем ответов: во первых- что с испытаниями двигателя,закончились-нет... Во вторых -взлететь 112 должен был в прошлом году....
Это при том,что Климов отчитался об испытаниях двигателя ещё в 16году!
|
0Сообщить модератору
|
Алексей60
2440
|
№2
19.01.2018 06:41
Цитата, Александр008 сообщ. №1
Это при том,что Климов отчитался об испытаниях двигателя ещё в 16году!Это Вы так считаете. На самом деле испытания в 2016 только начались.
|
0Сообщить модератору