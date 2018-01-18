В США предрекли крах "Роскосмоса"



Логотип госкорпорации Роскосмос. Архивное фото.

Источник: © РИА Новости / Игорь Руссак Логотип госкорпорации Роскосмос. Архивное фото.Источник: © РИА Новости / Игорь Руссак

Журналист Мэтью Боднер в колонке на страницах Space News предположил, что после отказа США от покупки у "Роскосмоса" мест на российских пилотируемых кораблях "Союз" и двигателей для ракет Atlas 5 российская госкорпорация окажется в тяжелейшем финансовом положении.

Автор приводит оценку российского аналитика Павла Лузина, согласно которой примерно половина бюджета "Роскосмоса" в рамках Федеральной космической программы на 2016-2025 годы (1,4 триллиона рублей, или 24 миллиарда долларов) посвящена пилотируемым программам.

В 2018 году стоимость места для астронавта на "Союзе" вырастет до 81 миллиона долларов. "Таким образом, каждый американский астронавт вносит до пяти процентов годового бюджета госкорпорации, по крайней мере, исходя из финансирования, полученного из федерального правительства через Федеральную космическую программу", — отмечает Лузин.

В 2019 году НАСА планирует прекратить покупку мест на "Союзах". "Бюджетная подушка, предоставляемая НАСА и другими зарубежными агентствами, скоро исчезнет, но никто в России, похоже, не говорит об этом", — заключает Боднер.

Журналист отмечает, что в 2014 году НАСА и "Роскосмосу" удалось сохранить деловые отношения, несмотря на заявления российских политиков, в частности, предложение использовать для полетов на орбиту батут, сделанное США вице-премьером России Дмитрием Рогозиным, и сомнения сенатора Алексея Пушкова в способности современных Соединенных Штатов отправить человека на Луну.

"Российские официальные лица продолжают бить в барабан", говоря о запусках США ракетных двигателей РД-180 для Atlas 5 и о том, что российские "Союзы" остаются единственным средством достижения Международной космической станции, отмечает Боднер, однако "совсем не развита общественная дискуссия о том, что означал бы конец такому положению вещей для российской космической отрасли".

"И когда это произойдет, Россия потеряет ценный способ троллинга Соединенных Штатов", — заключает Боднер.

Ранее Центр Хруничева из-за сокращения заказов и аварий носителей, а также большой кредитной и социальной нагрузки попросил у правительства России финансовой поддержки в размере 30 миллиардов рублей.

В 2018 году на Международную космическую станцию отправится пять экспедиций, всего на станции побывают 18 человек, из которых 7 будут представлять "Роскосмос", 8 человек — НАСА, по одному астронавту придется на Европейское и Канадское космические агентства, а также Японское агентство аэрокосмических исследований.