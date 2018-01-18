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Индия запустила межконтинентальную баллистическую ракету

19.01.2018 Lenta.ru 169 0
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МБР Agni-V
Второй испытательный пуск индийской МБР Agni-V 15 сентября 2013г.
Источник: livefistdefence.com

Индия в пятый раз провела тестовый пуск разрабатываемой межконтинентальной баллистической ракеты Agni-V, сообщает The Times Of India.

Старт проведен 18 января 2018 года с острова Абдул-Калам у восточного побережья Индостана. Подробности испытания не сообщаются.



Трехступенчатая ракета способна переносить ядерный боезаряд на расстояние более пяти тысяч километров, в частности, достичь северных регионов Китая. Высота Agni-V составляет 17 метров, масса — 50 тонн.

Предыдущие испытания ракеты прошли в апреле 2012-го, сентябре 2013-го, январе 2015-го и декабре 2016-го.

Индия планирует провести еще несколько испытаний Agni-V. Ввод нового оружия сделает страну шестой (или седьмой с учетом Северной Кореи), после США, России, Китая, Франции и Великобритании, имеющей в своем распоряжении баллистические ракеты с дальностью полета более пяти тысяч километров.
18.01.2018
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Ядерный щит

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