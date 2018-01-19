Мексика пустила на запчасти новейшие российские Sukhoi Superjet 100
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SSJ 100 мексиканской Interjet.
Источник: Reuters
Мексиканская компания Interjet пустила на запчасти ближнемагистральные пассажирские самолеты Sukhoi Superjet 100, сообщают Bloomberg и FlightGlobal.
Каннибализация флота производится из-за проблем с поставками запчастей: из 22 имеющихся в парке Sukhoi Superjet 100 на запчасти пошли четыре машины (XA-JLG, XA-JLV, XA-PBA и XA-BVM), приобретенные у российской компании "Гражданские самолеты Сухого" в 2013-2015 годы.
Interjet планирует организовать склад запчастей для Sukhoi Superjet 100, на что авиакомпания выделит семь миллионов долларов.
В "Гражданских самолетах Сухого" назвали нормальной практикой вывод из эксплуатации отдельных самолетов в парке перевозчика по причине ремонта или планового технического обслуживания, отмечает РБК.
В ноябре 2017 года генеральный директор Interjet Хосе Луи Гарза сообщил, что у Sukhoi Superjet 100 имеются проблемы с двигателями PowerJet SaM146. Данные агрегаты являются совместной разработкой российского объединения "Сатурн" и французской компании Snecma.
Первый российский гражданский самолет Sukhoi Superjet 100 вмещает в базовой версии 93-102 пассажира. В 2011-2017 годах выпущено 156 самолетов.
Крупнейшим покупателем Sukhoi Superjet 100 стал Аэрофлот (35 самолетов), второе место приходится на Interjet.
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18.01.2018
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Лимпопо
10
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№1
19.01.2018 03:37
Цитата, q
Старший вице-президент по продажам Стюарт Корднер SJI (за обеспечение запчастями авиакомпании Interjet отвечает итальянское СП SuperJet International) подчеркнул, что проблема вокруг флота SSJ 100 у Interjet преувеличена. По словам Корднера, длительное восстановление XA-PBA связано с тем, что "это не повседневный вид работ" (борт XA-PBA был поврежден при буксировке в аэропорту Мехико еще в октябре 2015 г. и должен быть восстановлен). Еще на одном SSJ 100 будут переоборудованы двигатели SaM146. Два других самолета находятся на плановом ТО. Таким образом, одна машина будет возвращена в парк 19 января, а восстановление полетов других ВС намечено на конец марта.
И опять заголовок...
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мдка
331
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№3
19.01.2018 08:24
Interjet опровергла утверждение, что часть самолётов пустили на запчасти - http://tass.ru/ekonomika/4885215
Информационная война во всей красе.
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VK
682
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№4
19.01.2018 08:56
Цитата, мдка сообщ. №3
Информационная война во всей красе.
а я не удивлюсь, если выяснится, что сломались запчасти не Российского производства. Все ведь помнят, как русофобская общественность визжала про то, что SSJ-100 это продукт отверточной сборки. Мол, российского там только фюзеляж, а всё сложное оборудование импортное.
Так вот мне хочется узнать, что там такого сломалось, что требует поставок от компании ГСС? Крыло отвалилось? Люминаторы потрескались?
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