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Промсвязьбанк поставят на оборонку

19.01.2018 Коммерсантъ 401 0
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Промсвязьбанк
Промсвязьбанк.
Источник: Ирина Бужор / Коммерсантъ

ЦБ передаст его правительству для обслуживания военных и госконтрактов

Промсвязьбанк (ПСБ), находящийся на санации в фонде ЦБ, ожидает необычная судьба. Как стало известно “Ъ”, именно его правительство выбрало в качестве опорного банка для операций по гособоронзаказу и крупным государственным контрактам для защиты от западных санкций. Кандидатура стала неожиданной — до сих пор в этой связи упоминались дочерние структуры Внешэкономбанка и подконтрольная "Ростеху" "Российская финансовая корпорация" (РФК).

Минфин объявил о создании специализированного банка, который станет опорным "для осуществления операций по государственному оборонному заказу и крупным государственным контрактам, включая осуществление банковского сопровождения, проведение расчетов с подрядчиками — оборонными предприятиями, а также их кредитование". Как выяснил “Ъ”, этим банком станет Промсвязьбанк, который 15 декабря был направлен на санацию в фонд консолидации банковского сектора (ФКБС) ЦБ. Эту информацию “Ъ” подтвердили два источника в финансово-экономическом блоке правительства, а также два финансиста, знакомых с ситуацией.

Официально назвать банк в пресс-службе Минфина отказались. В пресс-службе Промсвязьбанка сообщили, что не слышали о таком решении правительства. ЦБ не комментирует действующие банки.

До сих пор ПСБ не фигурировал в качестве кандидата на эту роль. Назывались в первую очередь дочерние Внешэкономбанку Связь-банк и Глобэкс-банк, а также подконтрольный "Ростеху" банк "Российская финансовая корпорация" (РФК). Однако собеседники “Ъ” знают, что буквально в конце декабря было принято неожиданное решение — "выделить" на эти цели ПСБ, который достаточен по размеру для того, чтобы перевести туда крупные контракты из банков, опасающихся из-за сотрудничества с оборонными предприятиями попасть под новые санкции США, в том числе из Сбербанка и ВТБ.

"Этапы следующие: сначала ЦБ закроет "дыру" в Промсвязьбанке, затем определит, какой капитал необходим банку для осуществления новых целей. Затем состоится юридическая передача кредитной организации казначейству",— рассказал источник в финансово-экономическом блоке правительства. По оценке собеседников “Ъ”, все процедуры, включая передачу банка новому собственнику, будут осуществлены до конца первого квартала.


Юлия Полякова
18.01.2018
Права на данный материал
принадлежат Коммерсантъ
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Страны
Россия
США
Проекты
Гособоронзаказ

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