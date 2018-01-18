Шойгу встретился с главой турецкого Генштаба
|
|
Сергей Шойгу. Архивное фото.
Источник: © Фото : Минобороны РФ
МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Министр обороны РФ Сергей Шойгу принял начальника Генштаба ВС Турции Хулуси Акара и директора национальной разведывательной организации Хакана Фидана, стороны обсудили вопросы, связанные с ситуацией на Ближнем Востоке и другие актуальные темы, сообщили журналистам в Минобороны России.
"Восемнадцатого января министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу принял начальника генерального штаба вооруженных сил Турции армейского генерала Хулуси Акара и директора национальной разведывательной организации Турецкой Республики Хакана Фидана, находящихся в рабочей поездке в Москве. Обсуждены вопросы, связанные с ситуацией на Ближнем Востоке, и другие актуальные темы, представляющие взаимный интерес", - говорится в сообщении.
Отмечается, что встреча прошла в конструктивном ключе.
|
18.01.2018
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются
- Похожие новости
19.01.2018 Шойгу обсудил с начальником Генштаба ВС Турции ситуацию на Ближнем Востоке
19.01.2018 Комитет Думы одобрил соглашение о порядке вхождения подразделений ВС Южной Осетии в ВС РФ
17.01.2018 Шойгу проинспектировал довузовские военные учебные заведения в Петербурге
17.01.2018 Шойгу проверит работу военных учебных заведений Санкт-Петербурга
15.01.2018 Второй дивизион ЗРК С-400 заступит на боевое дежурство в Крыму
15.01.2018 Стратегические планы Сербии и России
12.01.2018 Польские танки у границ Союзного государства. Как отреагируют Минск и Москва?
11.01.2018 В Совфеде объяснили, зачем Россия наращивает ядерный потенциал