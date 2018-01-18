Navantia получит дополнительное финансирование на завершение строительства НАПЛ класса S-80 для ВМС Испании



Строительство испанских подводных лодок проекта S-80.

Источник: murciatoday.com Строительство испанских подводных лодок проекта S-80.Источник: murciatoday.com

ЦАМТО, 18 января. ВМС Испании рассчитывают, что верфь Navantia передаст флоту первую подводную лодку класса S-80 "Исаак Перал" (Isaac Peral) в соответствии с новым пересмотренным графиком программы.

Как сообщает Infodefensa.com, проблемы с финансированием продолжения запланированного строительства четырех подлодок серии, как ожидается, будут окончательно решены в 2018 году.

Министерство обороны Испании и Navantia на текущий момент достигли соглашения, которое позволяет увеличить потолок расходов на программу, и теперь испанские Военно-морские силы ожидают утверждения согласованного увеличения стоимости программы правительством страны.

По словам начальника отдела материально-технического снабжения ВМС контр-адмирала Энрике Торреса Пиньейро, достигнутый на переговорах бюджет проекта S-80 превысит 3 млрд. евро при первоначально заявленной стоимости постройки четырех субмарин в 2,135 млрд. евро.

Подводные лодки класса S-80 предназначены для замены устаревших ДЭПЛ S-70.

Изначально поставка первой НАПЛ S-80 ВМС Испании должна была состояться в 2012 году. Согласно новым планам ВМС, приемочные испытания первой подводной лодки начнутся в конце 2019 года, постройка второй субмарины завершится спустя 30 месяцев, третьей – спустя 22 месяца после второй и четвертой – через 16 месяцев после третьей. Ввод ее в эксплуатацию первой НАПЛ состоится в начале 2023 года.

Как уже сообщал ЦАМТО, разработка ВНЭУ для подлодок класса S-80 первоначально была поручена испанской компании Hynergreen, являющейся подразделением группы Abengoa. Позднее с целью оказания помощи в реализации проекта к ней присоединилась компания Tecnicas Reunidas. В настоящее время компании работают над двумя прототипами системы и сообщают о хороших результатах.

В соответствии с текущими планами, первые две подлодки серии не будут оснащены ВНЭУ. Третья и четвертая НАПЛ будут оснащены ВНЭУ в процессе строительства. Позднее первые две НАПЛ будут оборудованы ВНЭУ во время проведения их первого планового обслуживания.