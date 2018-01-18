Шойгу обсудил с начальником Генштаба ВС Турции ситуацию на Ближнем Востоке
|
|
Министр обороны РФ Сергей Шойгу.
Источник: © Михаил Метцель/ТАСС
В Минобороны РФ отметили, что встреча главы ведомства с Хулуси Акаром прошла в конструктивном ключе
МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу обсудил на встрече в Москве с начальником Генштаба ВС Турции армейским генералом Хулуси Акаром и директором Национальной разведывательной организации Турецкой Республики Хаканом Фиданом ситуацию на Ближнем Востоке, сообщили в Минобороны РФ.
"Сегодня министр обороны генерал армии Сергей Шойгу принял начальника Генерального штаба Вооруженных сил Турции армейского генерала Хулуси Акара и директора Национальной разведывательной организации Турецкой Республики Хакана Фидана, находящихся в рабочей поездке в Москве. Обсуждены вопросы, связанные с ситуацией на Ближнем Востоке, и другие актуальные темы, представляющие взаимный интерес", - сообщили в военном ведомстве.
В Минобороны отметили, что встреча прошла в конструктивном ключе.
|
18.01.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются
- Похожие новости
19.01.2018 Шойгу встретился с главой турецкого Генштаба
19.01.2018 Комитет Думы одобрил соглашение о порядке вхождения подразделений ВС Южной Осетии в ВС РФ
17.01.2018 Шойгу проинспектировал довузовские военные учебные заведения в Петербурге
17.01.2018 Шойгу проверит работу военных учебных заведений Санкт-Петербурга
15.01.2018 Второй дивизион ЗРК С-400 заступит на боевое дежурство в Крыму
15.01.2018 Стратегические планы Сербии и России
12.01.2018 Польские танки у границ Союзного государства. Как отреагируют Минск и Москва?
11.01.2018 В Совфеде объяснили, зачем Россия наращивает ядерный потенциал