Шойгу обсудил с начальником Генштаба ВС Турции ситуацию на Ближнем Востоке



Министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Источник: © Михаил Метцель/ТАСС Министр обороны РФ Сергей Шойгу.Источник: © Михаил Метцель/ТАСС

В Минобороны РФ отметили, что встреча главы ведомства с Хулуси Акаром прошла в конструктивном ключе

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу обсудил на встрече в Москве с начальником Генштаба ВС Турции армейским генералом Хулуси Акаром и директором Национальной разведывательной организации Турецкой Республики Хаканом Фиданом ситуацию на Ближнем Востоке, сообщили в Минобороны РФ.

"Сегодня министр обороны генерал армии Сергей Шойгу принял начальника Генерального штаба Вооруженных сил Турции армейского генерала Хулуси Акара и директора Национальной разведывательной организации Турецкой Республики Хакана Фидана, находящихся в рабочей поездке в Москве. Обсуждены вопросы, связанные с ситуацией на Ближнем Востоке, и другие актуальные темы, представляющие взаимный интерес", - сообщили в военном ведомстве.

В Минобороны отметили, что встреча прошла в конструктивном ключе.