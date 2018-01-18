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Главы трех комитетов Госдумы посетят США по приглашению конгрессменов

19.01.2018 РИА Новости 305 0
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Здание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ на улице Охотный ряд в Москве. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков

МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров и глава комитета Госдумы по образованию и науке Вячеслав Никонов поедут в США по приглашению американских конгрессменов для участия в ряде мероприятий, заявил спикер ГД Вячеслав Володин.

"По приглашению конгрессменов Аксаков, Никонов и Макаров поедут в США", - сказал Володин журналистам в четверг.

Как пояснил один из членов Совета Госдумы, на заседании которого было принято решение о командировании депутатов, речь идет о поездке в Вашингтон в начале февраля.

"Это будет 66-й молитвенный завтрак… Это первый четверг, как правило, февраля каждого года, проходит все время в одном месте в Вашингтоне. Обязательно участие президента США, но самое главное, что там все собираются вместе, и там огромное количество мероприятий, где просто, зная друг друга много лет, можно спокойно сидеть за столом и… просто поговорить", - сказал он журналистам.
18.01.2018
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принадлежат РИА Новости
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Страны
Литва
Россия
США

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