Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

При строительстве космодрома Восточный украли еще 7,6 миллиона рублей

19.01.2018 РИА Новости 274 0
-1
Понравилась новость?
 0
Космодром Восточный. Архивное фото
Космодром Восточный. Архивное фото.
Источник: © Фото : Роскосмос

МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ) обнаружил новое хищение при строительстве космодрома Восточный, рассказали РИА Новости в пресс-службе предприятия.

Нарушение закона зафиксировала служба безопасности центра. "Возбуждено уголовное дело, ведется следствие", - добавили в ЦЭНКИ.

По данным источника РИА Новости в правоохранительных органах, речь идет о сумме в 7,6 миллиона рублей.

По словам собеседника агентства, аферу провернули при поставках оборудования и материалов для строительства стартового и технического комплексов космодрома. Один из сотрудников ЦЭНКИ вместе с "неустановленными следствием лицами" решил "распилить" выделенный на эти работы бюджет.

"Афера основывалась на поддельных документах. На бумаге поставки и отгрузки шли, однако компания-подрядчик фактически не выполняла требования контракта. Таким образом, было похищено около 7,6 миллиона рублей", - уточнил источник.

Подозреваемого уже задержали.

Хищения на Восточном

Строительство космодрома сопровождалось рядом уголовных дел. Так, в декабре суд арестовал руководителя одного из подрядчиков, работавших на Восточном. Его обвиняют в получении взятки в миллион рублей.

Также в хищениях обвиняются бывший глава "Дальспецстроя" Юрий Хризман, его сын Михаила Хризман, главный бухгалтер предприятия Владимир Ашихмин и экс-спикер Хабаровской краевой думы Виктор Чудов. По версии следствия, их действия причинили ущерб бюджету на сумму в 5,2 миллиарда рублей.

К началу 2018 года по уголовным делам, возбужденным после прокурорских проверок строительства, осудили уже 13 человек.

Космодром Восточный строится близ города Циолковский (ранее - поселок Углегорск) в Амурской области с 2012 года. Первый пуск ракеты-носителя "Союз-2.1а" с Восточного с тремя спутниками был успешно произведен 28 апреля 2016 года.
18.01.2018
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Спецстрой России
Проекты
Восточный Космодром
Союз-2 РН

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 19.01 08:56
  • 4
Мексика пустила на запчасти новейшие российские Sukhoi Superjet 100
  • 19.01 08:39
  • 2
В США восхитились российским антидроновым оружием в Сирии
  • 19.01 08:30
  • 2
"Каждый швед знает кого-то, кто видел русскую субмарину"
  • 19.01 08:25
  • 163
Рогозин требует выстроить систему персональной ответственности за неудачные космические запуски
  • 19.01 08:23
  • 1
Россия нанесла удар по американской металлургической промышленности
  • 19.01 07:48
  • 60
С опозданием на 10 лет
  • 19.01 07:41
  • 1
Ще не вмерли. Что происходит с украинскими кораблями в Крыму
  • 19.01 07:34
  • 1
"Чайка" дождалась реновации
  • 19.01 07:28
  • 7
У БДК "Иван Грен" проблемы с задним ходом
  • 19.01 07:15
  • 26
США испугались секретного ядерного оружия России
  • 19.01 07:03
  • 1
Источник: возможный перенос старта "Союза МС-08" обсуждался, но решение не принято
  • 19.01 06:41
  • 2
Начата постройка еще двух летных опытных образцов военно-транспортного самолета Ил-112В
  • 19.01 02:51
  • 8
Стали известны возможные сроки размещения ракет "Циркон" на крейсерах
  • 19.01 00:48
  • 5
Создаваемый двигатель тягой более 30 тонн станет базовым для перспективного авиакомплекса военно-транспортной авиации - Рогозин
  • 19.01 00:45
  • 2
США испытали двигатель сверхтяжелой ракеты
другие обсуждаемые темы