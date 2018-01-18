При строительстве космодрома Восточный украли еще 7,6 миллиона рублей
|
|
Космодром Восточный. Архивное фото.
Источник: © Фото : Роскосмос
МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ) обнаружил новое хищение при строительстве космодрома Восточный, рассказали РИА Новости в пресс-службе предприятия.
Нарушение закона зафиксировала служба безопасности центра. "Возбуждено уголовное дело, ведется следствие", - добавили в ЦЭНКИ.
По данным источника РИА Новости в правоохранительных органах, речь идет о сумме в 7,6 миллиона рублей.
По словам собеседника агентства, аферу провернули при поставках оборудования и материалов для строительства стартового и технического комплексов космодрома. Один из сотрудников ЦЭНКИ вместе с "неустановленными следствием лицами" решил "распилить" выделенный на эти работы бюджет.
"Афера основывалась на поддельных документах. На бумаге поставки и отгрузки шли, однако компания-подрядчик фактически не выполняла требования контракта. Таким образом, было похищено около 7,6 миллиона рублей", - уточнил источник.
Подозреваемого уже задержали.
Хищения на Восточном
Строительство космодрома сопровождалось рядом уголовных дел. Так, в декабре суд арестовал руководителя одного из подрядчиков, работавших на Восточном. Его обвиняют в получении взятки в миллион рублей.
Также в хищениях обвиняются бывший глава "Дальспецстроя" Юрий Хризман, его сын Михаила Хризман, главный бухгалтер предприятия Владимир Ашихмин и экс-спикер Хабаровской краевой думы Виктор Чудов. По версии следствия, их действия причинили ущерб бюджету на сумму в 5,2 миллиарда рублей.
К началу 2018 года по уголовным делам, возбужденным после прокурорских проверок строительства, осудили уже 13 человек.
Космодром Восточный строится близ города Циолковский (ранее - поселок Углегорск) в Амурской области с 2012 года. Первый пуск ракеты-носителя "Союз-2.1а" с Восточного с тремя спутниками был успешно произведен 28 апреля 2016 года.
|
18.01.2018
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются
- Похожие новости
02.05.2017 Что важно знать о космодроме Восточный
06.02.2017 ЦЭНКИ взял на себя руководство субподрядчиками на космодроме Восточный
26.12.2016 Десять наиболее важных событий 2016 года
24.11.2016 Спецстроем и с песней
25.10.2016 На строительство второй очереди Восточного выделят 238 млрд рублей
25.10.2016 Рогозин призвал наращивать запуски с космодрома "Восточный" в 2017 году
16.08.2016 Проблемы Восточного обрели военную форму
16.08.2016 Комиссия при участии Минобороны проанализирует строительство Восточного