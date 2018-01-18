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Саперы начали разминирование территории в районе аэродрома Бельбек под Севастополем

19.01.2018 ТАСС 340 0
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Военнослужащие саперного подразделения вооруженных сил РФ. Архивное фото
Военнослужащие саперного подразделения вооруженных сил РФ. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Павел Герасимов

Специалистам предстоит очистить от взрывоопасных предметов времен Великой Отечественной войны около 300 га земли

СЕВАСТОПОЛЬ, 18 января. /ТАСС/. Инженерные подразделения Черноморского флота (ЧФ) начали разминирование местности в районе военного аэродрома Бельбек. Об этом в четверг сообщила пресс-служба флота.

"В Севастополе саперы инженерного подразделения из состава армейского корпуса ЧФ приступили к выполнению задач по обезвреживанию местности от взрывоопасных предметов времен Великой Отечественной войны в районе поселка Любимовка и аэродрома Бельбек. Специалистам полка предстоит очистить от скрывающегося в земле "эха войны" около 300 га земли", - сказано в сообщении.

Сообщается, что с 1 января 2015 года на всей территории Крыма и Севастополя задачи по обезвреживанию местности от взрывоопасных предметов возложены на подразделения инженерных войск Черноморского флота. С этой целью территория полуострова разделена на три сектора, за каждым из которых закреплена одна из инженерных воинских частей. За три года инженерными подразделениями флота в регионе были обнаружено и ликвидировано более 100 тыс. взрывоопасных предметов периода Великой Отечественной войны.

В настоящее время Бельбек, расположенный на северо-западе Севастополя, обслуживает самолеты ВКС РФ. После модернизации он будет принимать и гражданские рейсы как филиал аэропорта Симферополь. В рамках федеральной целевой программы социально-экономического развития Крыма и Севастополя предусмотрена реконструкция и модернизация терминала.
18.01.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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Страны
Россия
Проекты
ЧФ

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