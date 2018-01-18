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Российский подводный дрон способен нести ядерный заряд мощностью в 100 мегатонн

19.01.2018 ИноСМИ 255 0
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Подводная лодка в походе
Подводная лодка в походе.
Источник: © РИА Новости, А. Стешанов

Россия обладает беспилотной подводной лодкой, способной нести крупнейший из существующих ядерных зарядов, утверждается в докладе Пентагона. О существовании субмарины-дрона с ядерным оружием слухи ходили уже давно, но просочившаяся в прессу информация из чернового варианта доклада Пентагона о ядерных арсеналах мира (Nuclear Posture Review) подтвердила этот факт. Доклад Пентагона предупреждает о решимости России продолжать наращивать свой ядерный потенциал на фоне его сокращения в США.

Подводный необитаемый аппарат способен нести заряд мощностью до 100 мегатонн. По данным "Ньюсуик" (Newsweek), это самый мощный из ныне существующих ядерных зарядов. В черновом варианте доклада, впервые опубликованном "Хаффингтон пост" (Huffington Post), содержатся графические изображения средств доставки ядерных вооружений, разрабатывавшихся в США, России, Северной Корее и Китае с 2010 года.

Среди пяти российских транспортных средств доставки ядерного оружия морского базирования - беспилотная подводная лодка "Статус-6 АПК". Аббревиатура АПК расшифровывается как "автономный подводный корабль". О существовании дрона "Статус-6", получившего в Пентагоне кодовое наименование "Каньон", слухи ходили с 2016 года. Сообщается, что субмарина способна преодолеть почти 10 тысяч километров с максимальной скоростью в 56 узлов и доставить ядерную боеголовку к территории США.

Разведка США засекла испытания дрона 27 ноября 2016 года, когда он был запущен с подводной лодки "Саров" (испытательная российская дизель-электрическая подводная лодка проекта 20120 - прим. ред.), сообщает новостной сайт "Вашингтон фри бикон" (Washington Free Beacon).

В докладе говорится, что в то время как Россия "первоначально последовала примеру Америки" и сократила свои стратегические ядерные силы, при этом она сохранила многие из своих нестратегических ядерных вооружений, которые сейчас модернизируются. Также сообщается, что "помимо модернизации наследия ядерных систем эпохи СССР, Россия разрабатывает и разворачивает новые ядерные боеголовки и пусковые установки".

"Эти усилия включают в себя многократную модернизацию каждого элемента российской ядерной триады: стратегических бомбардировщиков, ракет морского базирования и ракет наземного базирования. Россия также разрабатывает как минимум две новые системы межконтинентальных вооружений: гиперзвуковой планирующий летательный аппарат и новую межконтинентальную ядерную автономную торпеду", - говорится в документе.

В прошлом месяце НАТО предупредила, что у нее есть "серьезная озабоченность" в отношении новой российской управляемой ракеты, которая якобы позволяет Москве в кратчайшие сроки нанести ядерный удар по Европе. По словам представителей НАТО, ее появление может нарушать Договор о ракетах средней дальности 1987 года. Москва опровергла заявления НАТО и США.


Сара Малм (Sara Malm)

Daily Mail, Великобритания
18.01.2018
Права на данный материал
принадлежат ИноСМИ
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в открытом доступе
Оригинал публикации
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
КНДР
Россия
США
Проекты
20120 Сарган
NATO
ГЗЛА
Статус-6
Ядерный щит
ЯО

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