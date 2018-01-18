Группа Damen поставила Нигерии новый патрульный корабль класса FCS-3307
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Патрульный корабль класса FCS-3307.
Источник: products.damen.com
ЦАМТО, 18 января. Группа Damen сообщила о передаче нового патрульного корабля класса FCS-3307 нигерийской компании HIOSL (Homeland Integrated Offshore Services Ltd), что увеличило парк эксплуатируемых ею кораблей данного типа до четырех ед.
Корабль "Гардиан-4", наряду с ранее поставленными, будет применяться (в сотрудничестве с ВМС Нигерии) для обеспечения безопасности и поддержки нефтяных компаний, осуществляющих добычу нефти и газа в Гвинейском заливе.
Основанная в 2006 году, HIOSL является одной из немногих частных компаний, которой правительство Нигерии предоставило право обеспечивать безопасность на море, действуя во взаимодействии с ВМС страны.
Как сообщал ЦАМТО, соглашение на поставку компании HIOSL первого корабля класса FCS-3307, "Гардиан-1", было подписано в 2013 году. Он был передан компании в 2014 году. Второй корабль, "Гардиан-2", был заказан в 2015 году и поставлен в 2016 году. Контракт на поставку "Гардиан-3" был подписан в марте 2017 года. Он включал опцион на поставку четвертого судна, который был реализован после поставки третьего корабля в августе 2017 года. Кроме того, запланировано приобретение пятого корабля. Обслуживание и ремонт всех кораблей осуществляет подразделение Damen в Порт-Харкорт (Нигерия).
HIOSL оказывает поддержку осуществляющим добычу нефти и газа в прибрежной зоне международным нефтяным компаниям, обеспечивая перевозку персонала и грузов на нефтепромыслы, их снабжение, а также защиту буровых платформ от нападений пиратов. В случае чрезвычайных ситуаций на корабли возложена задача по эвакуации персонала. FCS-3307, принадлежащие компании, могут также использоваться для патрулирования прибрежной акватории. Корабли поставляются без вооружения, но при выполнении задач по предназначению на борту размещаются подразделения сил безопасности со стрелковым оружием.
Корабль FCS-3307 отличается "топорообразной" носовой частью (sea axe), которая повышает его мореходные качества в сложных условиях и позволяет экономить топливо. Длина FCS-3307 – 33,57 м, площадь палубы – 70 кв. м. Выполненный из алюминия корабль с бронированной рулевой рубкой оснащен тремя двигателями "Катерпиллар" и развивает максимальную скорость до 30 узлов. Экипаж – 8 человек. На борту имеются 18 коек для размещения экипажа и персонала службы безопасности, которые могут оставаться на борту в течение четырех недель. Корабль дополнительно оснащен 15 сиденьями для размещения персонала буровых платформ при их перевозке, тепловизором, скоростным спасательным катером, системой очистки топлива.
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18.01.2018
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