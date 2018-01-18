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Инженерные подразделения Черноморского флота выполняют разминирование местности в районе аэродрома Бельбек

19.01.2018 ЦАМТО 275 0
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Саперы. Архивное фото
Саперы на учениях. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Саид Царнаев

ЦАМТО, 18 января. В Севастополе в районе поселка Любимовка и аэродрома Бельбек саперы инженерного подразделения из состава армейского корпуса ЧФ приступили к выполнению задач по обезвреживанию местности от взрывоопасных предметов времен Великой Отечественной войны.

Специалистам полка предстоит очистить от взрывоопасных предметов "эха войны" около 300 га земли.

Инженерные подразделения Черноморского флота, выполняющие задачи разминирования, оснащены всей необходимой специальной техникой, оборудованием и защитными средствами.

Как сообщалось ранее, с 1 января 2015 года на всей территории Крыма и Севастополя задачи по обезвреживанию местности от взрывоопасных предметов возложены на подразделения инженерных войск Черноморского флота. С этой целью территория Крымского полуострова разделена на три сектора, за каждым из которых закреплена одна из инженерных воинских частей ЧФ.

За три года инженерными подразделениями флота в регионе были обнаружено и ликвидировано более 100 тыс. взрывоопасных предметов периода Великой Отечественной войны, сообщает пресс-служба Южного военного округа.
18.01.2018
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Минoбороны РФ
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