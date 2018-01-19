Источник: возможный перенос старта "Союза МС-08" обсуждался, но решение не принято
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Космодром "Байконур". Старт ракеты-носителя "Союз" Источник: http://www.photopick.ru/.
Ранее в СМИ появилась информация, что запуск может быть перенесен с 15 марта на 21 марта
МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Решение о переносе старта пилотируемого космического корабля "Союз МС-08" с новой экспедицией на Международную космическую станцию (МКС) пока не принято, сообщил в четверг ТАСС источник в ракетно-космической отрасли.
Ранее в СМИ появилась информация, что запуск может быть перенесен с 15 марта на 21 марта.
"Было выездное совещание с участием представителей Роскосмоса. Говорили о возможном переносе запуска "Союза МС-08", но конкретного решения пока нет", - сказал собеседник агентства.
Официальным подтверждением этой информации ТАСС пока не располагает.
Ранее в Роскосмосе сообщили, что по программе МКС в первом квартале 2018 года планируется осуществить два пуска с космодрома Байконур. 11 февраля в космос отправится грузовой корабль "Прогресс МС-08", а 15 марта - пилотируемый корабль "Союз МС-08".
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18.01.2018
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Алексей60
2440
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№1
19.01.2018 07:03
Цитата, q
Источник: возможный перенос старта "Союза МС-08" обсуждался, но решение не принятоИ главное, не указана возможная причина переноса старта!
Может у одного из членов экипажа насморк?
Слов нет!
А потом мы удивляемся, почему у многих складывается мнение, что в нашей космической отрасли всё плохо?
У меня складывается впечатление, что такое мнение целенаправленно формируют наши СМИ и данная заметка тому пример!
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