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Источник: возможный перенос старта "Союза МС-08" обсуждался, но решение не принято

19.01.2018 ТАСС 218 1
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Космодром "Байконур". Старт ракеты-носителя "Союз" Источник: http://www.photopick.ru/.

Ранее в СМИ появилась информация, что запуск может быть перенесен с 15 марта на 21 марта

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Решение о переносе старта пилотируемого космического корабля "Союз МС-08" с новой экспедицией на Международную космическую станцию (МКС) пока не принято, сообщил в четверг ТАСС источник в ракетно-космической отрасли.

Ранее в СМИ появилась информация, что запуск может быть перенесен с 15 марта на 21 марта.

"Было выездное совещание с участием представителей Роскосмоса. Говорили о возможном переносе запуска "Союза МС-08", но конкретного решения пока нет", - сказал собеседник агентства.

Официальным подтверждением этой информации ТАСС пока не располагает.

Ранее в Роскосмосе сообщили, что по программе МКС в первом квартале 2018 года планируется осуществить два пуска с космодрома Байконур. 11 февраля в космос отправится грузовой корабль "Прогресс МС-08", а 15 марта - пилотируемый корабль "Союз МС-08".
18.01.2018
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принадлежат ТАСС
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Страны
Россия
Компании
Роскосмос
Проекты
Байконур
МКС
Прогресс ТГК
Союз ПКК

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  • Комментарии
Комментариев 1, отображено с 1 по 1
RU
Алексей60
2440
№1
19.01.2018 07:03
Цитата, q
Источник: возможный перенос старта "Союза МС-08" обсуждался, но решение не принято
И главное, не указана возможная причина переноса старта!
Может у одного из членов экипажа насморк?
Слов нет!
А потом мы удивляемся, почему у многих складывается мнение, что в нашей космической отрасли всё плохо?
У меня складывается впечатление, что такое мнение целенаправленно формируют наши СМИ и данная заметка тому пример!
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