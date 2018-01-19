Источник: возможный перенос старта "Союза МС-08" обсуждался, но решение не принято



Космодром "Байконур". Старт ракеты-носителя "Союз" Источник: http://www.photopick.ru/. Космодром "Байконур". Старт ракеты-носителя "Союз" Источник: http://www.photopick.ru/.

Ранее в СМИ появилась информация, что запуск может быть перенесен с 15 марта на 21 марта

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Решение о переносе старта пилотируемого космического корабля "Союз МС-08" с новой экспедицией на Международную космическую станцию (МКС) пока не принято, сообщил в четверг ТАСС источник в ракетно-космической отрасли.

Ранее в СМИ появилась информация, что запуск может быть перенесен с 15 марта на 21 марта.

"Было выездное совещание с участием представителей Роскосмоса. Говорили о возможном переносе запуска "Союза МС-08", но конкретного решения пока нет", - сказал собеседник агентства.

Официальным подтверждением этой информации ТАСС пока не располагает.

Ранее в Роскосмосе сообщили, что по программе МКС в первом квартале 2018 года планируется осуществить два пуска с космодрома Байконур. 11 февраля в космос отправится грузовой корабль "Прогресс МС-08", а 15 марта - пилотируемый корабль "Союз МС-08".