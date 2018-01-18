С-130 покинут ВВС Бельгии
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ВТС C-130H Hercules.
Источник: militaryparitet.com
"Военный Паритет", 18 янв. 2018 – ВВС Бельгии поэтапно выведут из своего состава транспортные самолеты C-130H Hercules, сообщает информационное агентство Belga 16 января. Их место займут Airbus A400M.
Первый самолет С-130 (регистрационный номер CH-08) был введен в эксплуатацию в 1973 году и официально был выведен в конце декабря 2017 года. Десять оставшихся C-130H находятся в составе 20-й эскадрильи 15-го воздушного транспортного крыла (база в Мельсброке к северо-востоку от Брюсселя).
"CH-08 будет использоваться в качестве источника запасных частей в интересах остальной части парка. Таким образом, летная готовность других самолетов будет улучшена, и поэтому они будут продолжать использоваться в течение более длительного времени", заявили бельгийские военные.
Начиная с 2020 года весь парк C-130H (общий налет 250 300 часов) будет заменен семью самолетами A400M. В июне 2017 года ВВС Бельгии временно отказывались от полетов C-130H из-за проблем с безопасностью. Пауза выдерживалась в течение двух недель.
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18.01.2018
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