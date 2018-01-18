Сингапур оснащается немецкими субмаринами с ВНЭУ



Модель заказанной ВМС Сингапура в Германии в количестве четырех единиц большой неатомной подводной лодки проекта 218SG в экспозиции выставки IMDEX-2017. Сингапур, май 2017 года.

Источник: Mike Yeo / /www.defensenews.com Модель заказанной ВМС Сингапура в Германии в количестве четырех единиц большой неатомной подводной лодки проекта 218SG в экспозиции выставки IMDEX-2017. Сингапур, май 2017 года.Источник: Mike Yeo / /www.defensenews.com

"Военный Паритет", 18 янв. 2018 – Начались работы над третьей и четвертой подводными лодками Тип 218SG для ВМС Сингапура. Строительство этих субмарин, оснащенных воздухонезависимой энергетической установкой (ВНЭУ), ведет немецкая судостроительная компания ThyssenKrupp Marine Systems (TKMS). 12 января в Германии состоялась церемония резки стали для этих лодок, сообщила спустя три дня министерство обороны Сингапура.

Первые две подводные лодки были заложены в 2015 году и планируются к поставке в 2021 и 2022 годах соответственно. Ожидается, что третий и четвертый корпуса будут сданы начиная с 2024 года.

"Подлодки Tип 218SG будут иметь увеличенную продолжительность плавания, лучшие датчики и мощный боевой арсенал - все они предназначены для достижения более высокой боевой эффективности в нашей уникальной операционной среде", заявили в минобороны Сингапура 15 января.

Лодки этого типа имеют длину около 70 м, диаметр корпуса около 6,3 м, надводное водоизмещение около 2000 тонн. Субмарина спроектирована на базе предыдущей модели Тип 214 с использованием технологий Тип 212A. Лодки имеют Х-образное хвостовое оперение, что улучшает маневренность на мелководье в отличие от традиционной конструкции с крестообразным хвостом.