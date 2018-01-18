Сингапур оснащается немецкими субмаринами с ВНЭУ
|
|
Модель заказанной ВМС Сингапура в Германии в количестве четырех единиц большой неатомной подводной лодки проекта 218SG в экспозиции выставки IMDEX-2017. Сингапур, май 2017 года.
Источник: Mike Yeo / /www.defensenews.com
"Военный Паритет", 18 янв. 2018 – Начались работы над третьей и четвертой подводными лодками Тип 218SG для ВМС Сингапура. Строительство этих субмарин, оснащенных воздухонезависимой энергетической установкой (ВНЭУ), ведет немецкая судостроительная компания ThyssenKrupp Marine Systems (TKMS). 12 января в Германии состоялась церемония резки стали для этих лодок, сообщила спустя три дня министерство обороны Сингапура.
Первые две подводные лодки были заложены в 2015 году и планируются к поставке в 2021 и 2022 годах соответственно. Ожидается, что третий и четвертый корпуса будут сданы начиная с 2024 года.
"Подлодки Tип 218SG будут иметь увеличенную продолжительность плавания, лучшие датчики и мощный боевой арсенал - все они предназначены для достижения более высокой боевой эффективности в нашей уникальной операционной среде", заявили в минобороны Сингапура 15 января.
Лодки этого типа имеют длину около 70 м, диаметр корпуса около 6,3 м, надводное водоизмещение около 2000 тонн. Субмарина спроектирована на базе предыдущей модели Тип 214 с использованием технологий Тип 212A. Лодки имеют Х-образное хвостовое оперение, что улучшает маневренность на мелководье в отличие от традиционной конструкции с крестообразным хвостом.
|
18.01.2018
Права на данный материал
принадлежат Военный паритет
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются
- Похожие новости
18.01.2018 Начато строительство третьей и четвертой подводных лодок проекта 218SG для Сингапура
19.05.2017 Сингапур заказал в Германии еще две подводные лодки проекта 218SG
25.05.2015 Подводные лодки проекта 218SG для Сингапура
09.02.2015 Австралия строит подводный флот
27.05.2014 Рынок подводных лодок АТР
17.01.2018 Ученик с растущей автономностью
06.06.2017 Вторая индийская подводная лодка типа Scorpene вышла в море
30.05.2017 Новые планы Индии по привлечению частного сектора в оборонную промышленность