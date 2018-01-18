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В СФ рассказали, кому должны подчиняться частные военные компании в России

19.01.2018 РИА Новости 299 0
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Российский спецназ
Российский спецназ в аэропорту Бельбек.
Источник: Шамиль Жуматов / Reuters

МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Частные военные компании (ЧВК) в случае их появления в правовом поле в России должны быть встроены в вертикальную военную систему и подчиняться Минобороны, заявил РИА Новости глава комитета Совета Федерации по обороне Виктор Бондарев.

"Необходимо, чтобы ЧВК в случае их появления в отечественном правовом поле подчинялись министерству обороны России, а не оказались подвешенными, невстроенными в вертикальную военную систему. Только так они смогут стать реальной помощью регулярным войскам, а не какой-то альтернативой в виде функционально похожих структур, которые, однако, в приоритет вместо национальных интересов ставят прибыль", - сказал Бондарев.

"Нужно предусмотреть такие нормы, чтобы частников не могли просто "нанять" - как это делается на рынке: "ничего личного, только бизнес" - наши неприятели, чтобы их деятельность отвечала интересам государственной политики в области Вооруженных сил", - добавил глава комитета СФ.

При этом сенатор подчеркнул, что легализация ЧВК в России является "вопросом дискуссионным".

Он отметил, что у такой инициативы при некорректном законодательном воплощении есть определенные риски, поэтому к законодательному оформлению деятельности ЧВК нужен тщательный, выверенный подход. До поступления в Государственную Думу соответствующий проект должен пройти как экспертизу специалистов, так и общественное обсуждение, убежден Бондарев.

"Сейчас в России нет ЧВК. И, конечно, для их появления нужны нормативно-правовые условия, включающие в том числе аспекты социальной защиты и льгот для участников ЧВК и членов их семей", - добавил глава комитета.
18.01.2018
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Бондарев Виктор

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