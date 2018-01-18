ФСБ разработала проект об основах государственной пограничной политики РФ



Сотрудники ФСБ. Архивное фото.

Источник: © РИА Новости / Андрей Стенин Сотрудники ФСБ. Архивное фото.Источник: © РИА Новости / Андрей Стенин

МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Федеральная служба безопасности РФ разработала проект президентского указа об основах государственной пограничной политики России, текст документа опубликован на сайте службы.

Этот документ заменит действующие сейчас основы государственной пограничной политики РФ, утверждены 5 октября 1996 года. Согласно проекту, целями госпогранполитики РФ являются защита национальных интересов в пограничном пространстве и создание благоприятных условий для социально-экономического развития приграничной территории России.

К основным задачам государственной пограничной политики отнесены выявление и нейтрализация угроз суверенитету территориальной целостности Российской Федерации; поддержание административно-правовых режимов, установленных на государственной границе РФ и приграничной территории; предотвращение возникновения вооруженных конфликтов и пограничных инцидентов на госгранице РФ; обеспечение защиты интересов и безопасности российских граждан, государственных и общественных организаций в пограничном пространстве России и другие.

Основными угрозами национальным интересами безопасности России в пограничном пространстве названы территориальные притязания ряда иностранных государств к России, попытки проникновения на территорию РФ членов международных террористических и экстремистских организаций и участников незаконных вооруженных формирований, а также наличие вблизи российской госграницы очагов социально-политической и военной напряженности, связанные с ними риски возникновения пограничных инцидентов.

Также к числу угроз отнесены сохраняющиеся предпосылки к дестабилизации общественно-политической обстановки на приграничной территории РФ на почве неразрешенности социально-экономических проблем, религиозно-этнических противоречий и сепаратистских проявлений среди населения приграничной территории; возрастание рисков экономической и демографической экспансии отдельных районов на приграничной территории Российской Федерации из-за низкой заселенности и уровня социально-экономического развития, а также транспортной изоляции.

В перечне угроз отмечены попытки расхищения природных ресурсов РФ, деятельность трансграничной организованной преступности, криминализация населения приграничной территории, связанная с организацией незаконной миграции, контрабандным перемещением через границу оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ, наркотических средств и психотропных веществ, а также материальных и культурных ценностей.

Наконец, в числе угроз также упомянуты риски возникновения на приграничных территориях сопредельных государств стихийных бедствий, экологических катастроф, эпидемий и эпизоотий и угроза их трансграничного переноса на российскую территорию; активизация деятельности сопредельных государств и транснациональных корпораций в попытках освоения и использования стратегических ресурсов морских пространств в ущерб национальным интересам РФ.