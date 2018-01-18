Приобретение истребителей Су-35 является приоритетом для Индонезии – новый командующий ВВС страны



Истребитель Су-35.

Источник: © Марина Лысцева/ТАСС Истребитель Су-35.Источник: © Марина Лысцева/ТАСС

ЦАМТО, 18 января. Назначенный на должность командующего ВВС Индонезии маршал авиации Юю Сутисна (Yuyu Sutisna) заявил, что приобретение российских истребителей Су-35 имеет первоочередной приоритет в закупках ВиВТ для ВС страны.

Как сообщает The Jakarta Post, выступая после своего назначения 17 января в Государственном дворце в Джакарте, Юю Сутисна сообщил, что подписание контракта на покупку 11 российских самолетов ожидается в этом месяце.

На прошлой неделе министр обороны Индонезии Рьямизард Рьячуду заявил, что по состоянию на начало января все необходимые документы по контракту были подготовлены и подписание договора состоится в ближайшее время в Джакарте.

Юю Сутисна ранее занимал должность заместителя командующего ВВС Индонезии. Он сменил на должности командующего ВВС страны маршала авиации Хади Тьяхьянто.