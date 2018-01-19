"Чайка" дождалась реновации



Самолет-амфибия Бе-12.

Источник: РИА Новости/Алексей Даничев Самолет-амфибия Бе-12.Источник: РИА Новости/Алексей Даничев

Уникальные самолеты-амфибии Бе-12 получат "вторую жизнь"

Главное командование Военно-морского флота приняло решение продлить жизнь уникальному самолету Бе-12 "Чайка". Эти машины относятся к классу амфибий (на авиационном сленге их также называют "летающие лодки"). Они могут взлетать и садиться как на сухопутные аэродромы, так и на воду. В ходе модернизации "Чайки" получат принципиально новую поисково-прицельную систему и современное вооружение. Бе-12 считаются старейшими самолетами, стоящими на вооружении ВС РФ. Первые "летающие лодки" поступили в ВМФ СССР еще в середине 1960-х годов.

Как рассказали "Известиям" в главкомате ВМФ, принципиальное решение о модернизации Бе-12 принято. Сейчас формируются тактико-техническое задание и пакет документов, необходимый для старта научно-исследовательской и опытно-конструкторской работы по реновации бортового оборудования амфибий.

Планируется, что на Бе-12 будут кардинально обновлены все три комплекса получения разведывательной информации о подлодках противника: гидроакустический (обнаруживает шумы субмарин), радиолокационный и магниточувствительный (находит субмарины по магнитному излучению их корпуса). Также арсенал модернизированных "летающих лодок" пополнят современные противолодочные торпеды и глубинные бомбы.

Первый полет Бе-12 выполнил в 1960 году. Для удобства взлета с воды самолет получил изогнутое V-образное крыло. В конструкцию нижней части его фюзеляжа включены корабельные обводы. Благодаря этому "Чайка" способна садиться и взлетать с поверхности воды даже в трехбалльный шторм.

"Летающая лодка" развивает скорость более 500 км/ч. Бортовой запас топлива позволяет Бе-12 пролететь более 4 тыс. км либо патрулировать в течение нескольких часов. В арсенал амфибии входят мины, торпеды и бомбы.

По словам исполнительного директора агентства "Авиапорт" Олега Пантелеева, обследование существующего парка Бе-12 показало, что эти воздушные суда имеют достаточный остаток ресурса как по планеру, так и по силовой установке, чтобы при проведении поддерживающих ремонтных работ сохранять их в эксплуатации.

— При этом боевую эффективность "Чаек" можно значительно увеличить, совершенствуя как специфическое оборудование для обнаружения подводных лодок, так и другие системы, — отметил эксперт. — В первую очередь это системы связи, позволяющие интегрировать самолеты в общий контур управления противолодочными операциями.

Военно-морской эксперт Александр Мозговой отметил, что модернизация Бе-12 позволит нарастить возможности ВМФ в части противолодочной обороны в прибрежных районах.

— Для своего времени это был весьма удачный самолет, и сейчас с обновленным оборудованием он сможет вполне эффективно решать задачи по контролю прибрежных районов морей, — отметил специалист. — Бе-12 особенно будут востребованы на небольших акваториях, например, на Черном море и Балтике. Они не предназначались для длительного патрулирования над океаном или работы при сильном волнении моря.

С 1960 по 1973 год было выпущено 143 Бе-12. Эти машины стояли на вооружении всех флотов ВМФ СССР. На Тихом океане "Чайками" были вооружены 289-й отдельный противолодочный и 317-й смешанный авиационные полки. По одному авиаполку "летающих лодок" было в составе Черноморского и Северного флотов. А в Калининграде базировалась 49-я отдельная эскадрилья Бе-12 Балтийского флота.

С 1993 по 1998 год практически все "Чайки" были списаны. Последние шесть машин входят в состав 318-го авиаполка Черноморского флота. Еще около десятка бортов находятся на хранении на авиазаводе в Таганроге и аэродроме Остров.

Сергей Вальченко, Алексей Рамм, Евгений Дмитриев