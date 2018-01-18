Военные применили "Змея Горыныча" в условиях населенного пункта



Установка Ур-77.

Источник: rg.ru Установка Ур-77.Источник: rg.ru

Инженерно-саперные подразделения общевойсковой армии Западного военного округа начали тренировки по разминированию территории в условиях населенного пункта, сообщает пресс-служба округа.

Главная особенность этих учений заключается в том, что для оранизации проходов в минных полях противотанковых и противопехотных мин применяется установка Ур-77 "Змей Горыныч".

В ходе занятия будет имитироваться огонь условного противника из окон и дверей домов, что значительно усложняет выполнение задачи. Ширина минных полей составит порядка 100 метров.

Задача по разминированию будет считаться выполненной, когда по проделанному проходу смогут пройти мотострелковые подразделения и развернуться в боевой порядок для досмотра улиц и отдельно стоящих домов.

"Усиленная подготовка саперов проводится в мотострелковых подразделениях в связи с возросшей ролью противоминной войны в современных вооруженных конфликтах. Слаженные действия инженерно-саперных подразделений по разминированию различных участков местности комбинированным способом способствует быстрому и безопасному продвижению войск в условиях тактического поля "город", - прокомментировал учения первый заместитель командующего общевойсковой армией генерал-майор Тимур Трубиенко.

В тренировках принимают участие свыше 100 военнослужащих, задействовано около 50 единиц боевой и специальной техники. Инженерам предстоит установить и обезвредить более 150 учебных мин.

Добавим, что установка разминирования УР-77 "Змей Горыныч" работает следующим образом. С пусковой установки стартует ракета, унося за собой длинный шнур, набитый взрывчатым веществом. Второй конец шнура прочно закреплен. Шнур вытягивается по земле на расстояние до километра и подрывается, проделывая в минном поле проход шириной шесть метров - как раз для танка.

Мощность заряда составляет 500 килограммов в тротиловом эквиваленте. Его подрыв полностью уничтожает технику и живую силу противника, оказавшуюся на траектории полета ракеты. Именно поэтому саперы называют установку "Змеем Горынычем".

Дмитрий Григорьев