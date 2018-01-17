Алжир считает российские танки лучшими в мире

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Танковый парк алжирской армии состоит из машин, разработанных и выпущенных в России. Местные военные очень высоко отзываются о нашей гусеничной технике и ни на что ее менять не собираются. В настоящее время основу сухопутных войск составляют Т-90СА и модернизированные Т-72.

Как отмечает в своем блоге известный российский эксперт Алексей Хлопотов, если об алжирском варианте Т-90С уже не раз писал, то вот на модернизации Т-72М1 для Алжира стоит поговорить немного подробнее.

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Модернизированный танк Т-72М1 - "Изделие 172М2А"

В 2006 году МО Алжира объявило и провело заочный тендер по модернизации танков типа

Т‑72 с участием ведущих разработчиков танковых СУО - Украины, ЮАР и др.

АО "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод" и АО "УКБТМ" под эгидой АО "Рособоронэкспорт" было принято решение по участию в данном тендере. В том же 2006 году в минимальные сроки по разработанной УКБТМ документации и с использованием модернизационного комплекта были проведены доработка и испытания изделия на территории заказчика. От ФГУП "УКБТМ" в проведении модернизации танка и его испытаниях приняли участие заместитель главного конструктора А.Л.Терликов (руководитель бригады, ныне главный конструктор УКБТМ), А.Ю.Тушин, A.M.Зайцев и В.П.Дюков. Российский проект произвел положительное впечатление на заказчиков, в результате чего в мае 2008 года был заключен контракт по модернизации танков Т‑72 на территории Алжира. Следует отметить большую роль в подготовке этого контракта начальника отдела экспортно-импортных отношений А.В.Тарантина и главного специалиста УКБТМ В.Т.Юринова, а также руководителей бригады российских специалистов А.А.Ананьева, В.А.Павлова и В.А.Георгинова, внесших большой вклад в организацию выполнения как самого контракта, так и в создание благоприятного психологического климата среди специалистов.

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Специалист на фоне башни для "Изделия 172М2А". Четко видно, что в качестве основного прицела установлена "Сосна-У", отличающаяся от "Эссы" большими габаритами.

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Опытный образец модернизированного танка Т-72М1 - "Изделие 172М2А" на испытаниях

Танк "Изделие 172М2А", модернизированный в интересах вооруженных сил Алжира от базового изделия Т‑72М1 отличался наличием СУО, включающей в том числе многоканальный прицел наводчика "Сосна", дистанционно управляемой пулеметной установки, системы постановки завес. На модернизированные машины установлена и новая пушка 2А46М5. Были предложения и по усилению защиты путем установки ДЗ "Реликт", однако алжирская сторона решила сэкономить и произвести апгрейд за счет улучшения огневых возможностей, оставив решение по защите "на потом". Таким образом было модернизировано 159 линейных танков и еще 21 командирский. Всего - 180 штук.