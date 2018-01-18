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Прорывной успех Китая: боевой "железный человек" - уже на испытаниях

19.01.2018 Вестник Мордовии 362 0
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Фото: mp.weixin.qq.com

Китайские военные разработчики заявляют, что сделали решающий прорыв в исследовательских разработках экзоскелета-робота. На сайте mp.weixin.qq.com сообщается, что новинка китайской оборонной промышленности недавно прошла полевые испытания, и уже выпущена целая партия данных изделий.

Военные экзоскелетные роботы КНР, по словам создателей, отличаются передовым инновационным дизайном. Они обладают совершенной конструкцией, в которой применены нескольких датчиков, способных управлять микрогидравлическими системами и создавать эффективное взаимодействие между человеком и машиной.

Военное руководители КНР высоко отметило выдающиеся достижения исследовательской группы и выразило надежду, что процесс создания систем с элементами искусственного интеллекта достигнет новых вершин.

Китайские специалисты отмечают, что создание подобных интеллектуальных роботов имеет большие перспективы применения и в гражданских областях, в частности на тяжелых производствах, спасении людей и ликвидации последствий стихийных бедствий, в медицинской реабилитации и др.

Отмечается, что в настоящее время уровень разработок в данном направлении наиболее высок в США и Японии. Однако создание китайского экзоскелетного робота практически полностью сократило подобное отставание КНР.


Дмитрий Лемешко
18.01.2018
Права на данный материал
принадлежат Вестник Мордовии
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Страны
Китай
США
Япония
Проекты
AI
Медицина
Робот

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