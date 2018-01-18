Оружие из США. Двери открываются



Американский солдат стреляет из противотанковой ракетницы "Джавелин".

Источник: © flickr.com, U.S. Department of Defense Current Photos Американский солдат стреляет из противотанковой ракетницы "Джавелин".Источник: © flickr.com, U.S. Department of Defense Current Photos

Речь идет о поставке на Украину 35 пусковых устройств многоразового использования Javelin и 210 ракет.

Подготовка к эксплуатации на Украине противотанковых ракетных комплексов "Джавелин" (Javelin), на мой взгляд, не должна вызвать трудностей. Какие-то проблемы могли бы возникнуть в отношении более сложных систем вооружений, требующих специального обучения личного состава, проведения технических мероприятий. Javelin - это сиcтема облегченного эксплуатационного использования. То есть она хорошо приспособлена к эксплуатации в любых условиях и боевому применению. Поэтому обучение личного состава может занять максимум неделю.

Подготовку военных будут проводить иностранные специалисты. Но на месте наших американских партнеров, я поставил бы вопрос о подготовке украинских инструкторов, которые впоследствии смогли сами на местах готовить расчеты для противоракетных комплексов.

Насколько я знаю, речь идет о поставке 35 пусковых устройств многоразового использования Javelin и 210 ракет. И это не так уж много. У нас нет проблем с размещением этого вооружения, охраной этих мест. Поэтому, если наша бюрократия не подбросит сюрпризов, процедура подготовки к приему Javelin должна пройти нормально и занять, по моим оценкам, около полугода.

Что же касается в целом факта поставки Javelin украинской армии, то мое отношение - неоднозначное. Проблема в том, что украинская оборонная промышленность способна выпускать подобного типа установки. Это и "Корсары", и "Скифы", и "Стугна". Но у Министерства обороны Украины не хватает денег, чтобы их закупить.

Буквально недавно появилось сообщение от Юрия Бутусова, что впервые в оборонный закон попадут аж 800 противотанковых ракет. И это большой плюс. Но этот вопрос можно было поднять намного раньше. То есть просить помощь не в том, что есть в нашей оборонной промышленности, а в том, чего у нас нет. Например, можно было попросить зарубежных партнеров о поставке боеприпасов для стрелкового оружия, но увеличенных калибров - 8,5 мм, 12.7мм, 14,5 мм, - то есть тех боеприпасов, которые на Украине не производят. А на эту сумму разместить заказ на серийное производство и поставку в наши войска противоракетных комплексов украинского производства. Это, на мой взгляд, элементарный менеджмент.

Но, конечно, нельзя отрицать, что поставка американского оружия на Украину имеет огромное значение. Поскольку действительно существовало такое негласное ограничение на поставку оружия Киеву. Именно по той причине, что нашим противником является Россия. Если бы не Москва, поставка оружия давным-давно бы состоялась. И хотя Канада также разрешила выдачу экспортных лицензий, а Литва уже давно поставляет нам вооружение и боеприпасы советского образца, решение Вашингтона - это важный сигнал для других стран, что в двери на Украину открываются.

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Николай Сунгуровский

Новое время страны, Украина