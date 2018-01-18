Главнокомандующий ВМФ России совершил рабочую поездку на Черноморский флот



Главнокомандующий ВМФ РФ адмирал Владимир Королев.

Источник: © Михаил Метцель/ТАСС Главнокомандующий ВМФ РФ адмирал Владимир Королев.Источник: © Михаил Метцель/ТАСС

ЦАМТО, 18 января. Главнокомандующий ВМФ России адмирал Владимир Королев совершил плановую рабочую поездку на Черноморский флот в город Севастополь.

Как сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ, в рамках рабочей поездки главком ВМФ заслушал командование Черноморского флота по ряду вопросов выполнения плана боевой подготовки силами флота в 2018 году и организации работы по дальнейшему развитию береговой инфраструктуры в пунктах дислокации Черноморского флота.

Также в штабе Черноморского флота адмирал Владимир Королев провел совещание, на котором обсуждались вопросы опыта использования новых кораблей, вошедших в состав Черноморского флота, состояния и реализации планов по оснащению флота современными образцами вооружения и военной техники, сервисному обслуживанию и ремонту кораблей и судов.

В совещании приняли участие руководители профильных органов управления Главного командования ВМФ, штаба Черноморского флота, руководители предприятий оборонно-промышленного комплекса, работающих в интересах Военно-морского флота.

"Опыт эксплуатации новых боевых кораблей и подводных лодок, поступивших в состав Черноморского флота в соответствии с государственной программой военного кораблестроения, показал, что черноморцы на новом уровне эффективности стали решать поставленные задачи в своей операционной зоне ответственности. Этот опыт будет в дальнейшем учитываться при проектировании и строительстве кораблей. Он позволяет нам еще более точно корректировать курс нашей работы совместно с представителями промышленности, концентрироваться на ключевых направлениях развития и поддержания на должном уровне потенциала флота. Работа по обновлению корабельного состава и береговой составляющей Черноморского флота будет продолжаться", – отметил главком ВМФ, подводя итоги совещания в штабе Черноморского флота.