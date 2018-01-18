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ФСВТС отказалась комментировать данные о начале поставок С-400 в Китай

19.01.2018 РИА Новости 194 0
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Зенитные ракетные комплексы С-400 Триумф. Архивное фото
Зенитные ракетные комплексы С-400 Триумф. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Виталий Аньков

МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству России не комментирует информацию о начале поставок зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 в Китай, заявила в четверг РИА Новости официальный представитель ФСВТС Мария Воробьёва.

Ранее в российских СМИ появилась информация со ссылкой на источник в системе ВТС РФ, согласно которой Москва начала поставки Пекину новейших ЗРС в рамках контракта от 2014 года.

"Мы не комментируем данный вопрос", - сказала Воробьёва.

Как заявлял журналистам в минувшем декабре глава "Ростеха" Сергей Чемезов, отгрузка С-400 в Китай планируется "в ближайшее время".

Китай стал первым иностранным заказчиком этих ЗРС, предназначенных для борьбы с полным спектром воздушных угроз, от самолетов разных типов до перспективных гиперзвуковых ракет.
18.01.2018
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
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  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Россия
Продукция
С-400 Триумф
Компании
ФСВТС РФ
Персоны
Чемезов Сергей
Проекты
ГЗЛА

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