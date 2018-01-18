ФСВТС отказалась комментировать данные о начале поставок С-400 в Китай
|
|
Зенитные ракетные комплексы С-400 Триумф. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Виталий Аньков
МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству России не комментирует информацию о начале поставок зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 в Китай, заявила в четверг РИА Новости официальный представитель ФСВТС Мария Воробьёва.
Ранее в российских СМИ появилась информация со ссылкой на источник в системе ВТС РФ, согласно которой Москва начала поставки Пекину новейших ЗРС в рамках контракта от 2014 года.
"Мы не комментируем данный вопрос", - сказала Воробьёва.
Как заявлял журналистам в минувшем декабре глава "Ростеха" Сергей Чемезов, отгрузка С-400 в Китай планируется "в ближайшее время".
Китай стал первым иностранным заказчиком этих ЗРС, предназначенных для борьбы с полным спектром воздушных угроз, от самолетов разных типов до перспективных гиперзвуковых ракет.
|
18.01.2018
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются
- Похожие новости
20.07.2017 Путин отметил высокий уровень авиасалона МАКС-2017 в первый день его работы
27.02.2017 Покупателей с Ближнего Востока заинтересовало российское оружие на IDEX
15.02.2017 Оружие, испытанное войной: участники AeroIndia-2017 оценили российский ОПК
28.12.2017 Выбор РИА Новости: самые ожидаемые события в военной сфере 2018 года
23.11.2017 Первая российская ЗРС С-400 поступит в Турцию в 2019 году
16.11.2017 Истребитель для монархии. Зачем арабским шейхам русские боевые "крылья"
26.10.2017 Катар может купить у России "белого слона" в виде С-400, считают эксперты
11.10.2017 Экспортные поставки зенитных ракетных систем С-400 "Триумф". Досье