Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

В США считают, что SpaceX и Boeing могут не успеть создать пилотируемый корабль в срок

19.01.2018 ТАСС 204 0
0
Понравилась новость?
 0
SpaceX
SpaceX.
Источник: © Kim Shiflett/NASA via AP

В докладе Главного контрольного управления Конгресса подчеркивается, что срыв намеченных сроков "вызывает вопрос о том, будет ли у Соединенных Штатов постоянный доступ на МКС после 2019 года"

ВАШИНГТОН, 18 января. /ТАСС/. Американская компания SpaceX и корпорация Boeing могут не успеть завершить работу над созданием пилотируемого космического корабля к сроку, когда у NASA закончатся купленные места для отправки астронавтов на российских "Союзах" на МКС. Об этом говорится в опубликованном в среду докладе Главного контрольного управления (GAO, контрольно-ревизионный орган Конгресса США).

"И Boeing, и SpaceX добиваются прогресса на пути к своей цели осуществлять доставку американских астронавтов с и на МКС. Тем не менее обе компании продолжают сталкиваться с задержками графиков", - говорится в документе.

По мнению его составителей, "подобные отставания могут" помешать NASA сертифицировать изделия двух своих подрядчиков до того, как у управления "кончатся закупленные до 2019 года по контракту места на российских кораблях "Союз".

В докладе подчеркивается, что постоянный срыв намеченных сроков "вызывает вопрос о том, будет ли у Соединенных Штатов постоянный доступ на МКС после 2019 года".

Ранее NASA отложило до весны 2019 года начало регулярных пилотируемых полетов космических кораблей, разработанных SpaceX и Boeing. Решение было обусловлено слишком высоким риском внештатных ситуаций и аварий при эксплуатации этих коммерческих кораблей. До этого предполагалось, что первый подобный полет мог быть выполнен уже в этом году.

В феврале прошлого года NASA заключило соглашение с корпорацией Boeing, которое позволит американским астронавтам получить дополнительно пять мест на российских кораблях "Союз" для полетов на МКС в 2017-2019 годах. Космическое ведомство США купило для своих астронавтов одно дополнительное место на "Союзе" в конце 2017 года, еще одно - в 2018 году, а при необходимости - три места в 2019-м. Общая стоимость контракта между NASA и Boeing составит $373,5 млн, или в среднем по $74,7 млн за одно место на российском корабле. Boeing приобрела эти места у российской РКК "Энергия" в рамках урегулирования судебной тяжбы по поводу совместного проекта "Морской старт".
18.01.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Компании
Boeing
NASA
SpaceX
Энергия РКК
Проекты
МКС
Морской старт

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 19.01 08:58
  • 3
В США восхитились российским антидроновым оружием в Сирии
  • 19.01 08:56
  • 4
Мексика пустила на запчасти новейшие российские Sukhoi Superjet 100
  • 19.01 08:30
  • 2
"Каждый швед знает кого-то, кто видел русскую субмарину"
  • 19.01 08:25
  • 163
Рогозин требует выстроить систему персональной ответственности за неудачные космические запуски
  • 19.01 08:23
  • 1
Россия нанесла удар по американской металлургической промышленности
  • 19.01 07:48
  • 60
С опозданием на 10 лет
  • 19.01 07:41
  • 1
Ще не вмерли. Что происходит с украинскими кораблями в Крыму
  • 19.01 07:34
  • 1
"Чайка" дождалась реновации
  • 19.01 07:28
  • 7
У БДК "Иван Грен" проблемы с задним ходом
  • 19.01 07:15
  • 26
США испугались секретного ядерного оружия России
  • 19.01 07:03
  • 1
Источник: возможный перенос старта "Союза МС-08" обсуждался, но решение не принято
  • 19.01 06:41
  • 2
Начата постройка еще двух летных опытных образцов военно-транспортного самолета Ил-112В
  • 19.01 02:51
  • 8
Стали известны возможные сроки размещения ракет "Циркон" на крейсерах
  • 19.01 00:48
  • 5
Создаваемый двигатель тягой более 30 тонн станет базовым для перспективного авиакомплекса военно-транспортной авиации - Рогозин
  • 19.01 00:45
  • 2
США испытали двигатель сверхтяжелой ракеты
другие обсуждаемые темы