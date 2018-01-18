В США считают, что SpaceX и Boeing могут не успеть создать пилотируемый корабль в срок



SpaceX.

Источник: © Kim Shiflett/NASA via AP SpaceX.Источник: © Kim Shiflett/NASA via AP

В докладе Главного контрольного управления Конгресса подчеркивается, что срыв намеченных сроков "вызывает вопрос о том, будет ли у Соединенных Штатов постоянный доступ на МКС после 2019 года"

ВАШИНГТОН, 18 января. /ТАСС/. Американская компания SpaceX и корпорация Boeing могут не успеть завершить работу над созданием пилотируемого космического корабля к сроку, когда у NASA закончатся купленные места для отправки астронавтов на российских "Союзах" на МКС. Об этом говорится в опубликованном в среду докладе Главного контрольного управления (GAO, контрольно-ревизионный орган Конгресса США).

"И Boeing, и SpaceX добиваются прогресса на пути к своей цели осуществлять доставку американских астронавтов с и на МКС. Тем не менее обе компании продолжают сталкиваться с задержками графиков", - говорится в документе.

По мнению его составителей, "подобные отставания могут" помешать NASA сертифицировать изделия двух своих подрядчиков до того, как у управления "кончатся закупленные до 2019 года по контракту места на российских кораблях "Союз".

В докладе подчеркивается, что постоянный срыв намеченных сроков "вызывает вопрос о том, будет ли у Соединенных Штатов постоянный доступ на МКС после 2019 года".

Ранее NASA отложило до весны 2019 года начало регулярных пилотируемых полетов космических кораблей, разработанных SpaceX и Boeing. Решение было обусловлено слишком высоким риском внештатных ситуаций и аварий при эксплуатации этих коммерческих кораблей. До этого предполагалось, что первый подобный полет мог быть выполнен уже в этом году.

В феврале прошлого года NASA заключило соглашение с корпорацией Boeing, которое позволит американским астронавтам получить дополнительно пять мест на российских кораблях "Союз" для полетов на МКС в 2017-2019 годах. Космическое ведомство США купило для своих астронавтов одно дополнительное место на "Союзе" в конце 2017 года, еще одно - в 2018 году, а при необходимости - три места в 2019-м. Общая стоимость контракта между NASA и Boeing составит $373,5 млн, или в среднем по $74,7 млн за одно место на российском корабле. Boeing приобрела эти места у российской РКК "Энергия" в рамках урегулирования судебной тяжбы по поводу совместного проекта "Морской старт".