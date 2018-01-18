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Казахстан и США подписали документы о сотрудничестве в области космической деятельности

19.01.2018 ТАСС 175 0
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Флаг Казахстана
Флаг Казахстана.
Источник: МО РФ

Руководство АО "НК "Казахстан Гарыш Сапары" также провело переговоры с с представителями компании ESRI

АСТАНА, 18 января. /ТАСС/. Казахстан и США подписали ряд документов о сотрудничестве в области космической деятельности в ходе официального визита президента Казахстана Нурсултана Назарбаева в США. Об этом в четверг сообщила пресс-служба министерства оборонной и аэрокосмической промышленности (МОАП) Казахстана.

"Подписано Письмо о намерениях между Аэрокосмическим комитетом МОАП Казахстана и Геологической службой Департамента внутренних ресурсов США (USGS), направленное на взаимовыгодное сотрудничество в области применения космических технологий дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) и развитие инфраструктуры пространственных данных", - говорится в сообщении.

Как информировали в ведомстве, подписан Меморандум о сотрудничестве между национальной компанией "Казахстан Гарыш Сапары" МОАП Казахстана и компанией Hexagon Geospatial - ведущим мировым поставщиком информационных технологий, применяющихся для повышения качества и производительности геоинформационных систем.

"Целью этого документа является организация совместной деятельности в области современных геопространственных информационных технологий и программных средств для повышения эффективности казахстанской космической системы дистанционного зондирования Земли", - пояснили в министерстве.

Отмечено, что компания ТОО "Галам" и компания iDirect, являющаяся мировым лидером в области наземной инфраструктуры спутниковой связи, заключили Меморандум о сотрудничестве, "предусматривающий взаимодействие сторон при создании систем спутниковой связи различного назначения, а также других продуктов и услуг, представляющих взаимный интерес".

"Помимо этого, руководство АО "НК "Казахстан Гарыш Сапары" МОАП Казахстана встретилось с представителями компании ESRI. В ходе переговоров обсуждались возможности использования серверной платформы ESRI в рамках космического мониторинга Республики Казахстан, а также вопросы, связанные с реализацией космических снимков системы ДЗЗ Казахстана", - сообщили в министерстве.
18.01.2018
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принадлежат ТАСС
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Казахстан
США
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ИТ

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