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Режим повышенной готовности введут накануне запуска ракеты с Восточного

19.01.2018 ТАСС 190 0
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Ракета-носитель "Союз-2" на космодроме Восточный
Ракета-носитель "Союз-2" на космодроме Восточный.
Источник: © Юрий Смитюк/ТАСС

Третий по счету пуск назначен на 1 февраля на 11 часов 07 минут 18 секунд по амурскому времени

БЛАГОВЕЩЕНСК, 18 января. /Корр. ТАСС Екатерина Киселева/. Подготовку к запуску ракеты-носителя "Союза 2.1а" с космодрома Восточный, которой назначен на 1 февраля, начали в Зейском районе Амурской области. По итогам заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям при администрации района, на следующую неделю назначен облет предполагаемой зоны падения ступени ракеты, а накануне запуска, 31 января, будет введен режим повышенной готовности. Об этом в четверг ТАСС рассказал глава Зейского района Андрей Ложечкин.

"По итогам заседания комиссии по ЧС при администрации Зейского района принято решение о введении 31 января режима повышенной готовности для всех экстренных служб, к этому времени из числа руководящего состава администрации будут назначены ответственные дежурные. Сегодня направляем запросы в артели и охотобщества о нахождении в предполагаемой зоне падения ступени ракеты людей. При наличии все они перед днем запуска будут эвакуированы. 27 января вместе с группой специалистов Центра эксплуатации объектов космической наземной инфраструктуры совершим облет предполагаемой зоны падения ступеней ракеты", - сказал Ложечкин.

По информации Центра гражданской защиты и пожарной безопасности по Амурской области (Центр ГЗ и ПБ), такие же мероприятия будут проведены еще в двух районах области - Тындинском и Шимановском. "Во время мероприятия в селах, которые расположены по траектории полета ракеты, будет усилена охрана правопорядка - будет дежурить дополнительный состав сотрудников полиции и пожарной охраны", - сказали ТАСС в амурском Центре ГЗ и ПБ. Об эвакуации людей, проживающих в селах, попадающие под траекторию полета ракеты, будет сообщено дополнительно.

Третий по счету пуск с космодрома Восточный назначен на 1 февраля на 11 часов 07 минут 18 секунд по амурскому времени (05 часов 07 минут 18 секунд мск). Запущена будет ракета-носитель "Союз-2.1а" с российскими спутниками дистанционного зондирования Земли и мониторинга чрезвычайных ситуаций "Канопус-В" №3 и №4. Второй запуск с Восточного был осуществлен 28 ноября 2017 года, первый - 28 апреля 2016 года.

Космодром Восточный - первый российский гражданский космодром. Он обеспечит полный доступ России в космическое пространство и уменьшит зависимость от расположенного в Казахстане Байконура.
18.01.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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Страны
Казахстан
Россия
Продукция
Канопус-В
Проекты
Байконур
Восточный Космодром
Союз-2 РН

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