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Запуск японской ракеты Epsilon со спутником наблюдения прошел успешно

19.01.2018 ТАСС 195 0
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Эпсилон
Ракета-носитель «Эпсилон».
Источник: Jaxa

Спутник ASNARO-2 оснащен мощной оптической системой, позволяющей с орбиты высотой до 500 км отслеживать на поверхности Земли небольшие объекты

ТОКИО, 18 января. /ТАСС/. Запуск японской ракеты- носителя Epsilon с небольшим спутником ASNARO-2 для наблюдения за поверхностью Земли, осуществленный в четверг с космодрома Утиноура (южная префектура Кагосима) прошел успешно. Об этом сообщило Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA).

По его сведениям, аппарат отделился от ракеты и продолжил движение по заданной орбите.

Это уже третий пуск ракеты-носителя Epsilon, которую в JAXA рассчитывают использовать для вывода на орбиту небольших аппаратов, чтобы не задействовать для этого более тяжелую и дорогостоящую H2A. По сравнению с 2016 годом, когда проводился запуск второй по счету Epsilon, специалисты JAXA усовершенствовали механизм отделения спутников, сделав его более надежным.

Аппарат ASNARO-2, также как Epsilon, отличается невысокой стоимостью производства. Несмотря на это, он оснащен мощной оптической системой, которая позволяет с орбиты высотой до 500 км отслеживать на поверхности Земли небольшие объекты размером около одного метра и делать их снимки в высоком разрешении.

Изначально запуск планировалось осуществить в ноябре 2017 года, однако его пришлось отложить из-за технической неисправности. Повторный старт был назначен на 17 января, но по причине плохих погодных условий дата вновь была сдвинута на день вперед.

В настоящее время Япония использует в своей космической программе главным образом тяжелую ракету-носитель H2A, каждый запуск которой обходится в 10 млрд иен ($90 млн), что гораздо дороже мировых аналогов. От ее использования JAXA планирует отказаться к 2023 году, когда завершится разработка более эффективной ракеты H-3. Параллельно идет усовершенствование Epsilon с целью расширения ее применения.
18.01.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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Страны
Япония
Продукция
H-IIA
Компании
JAXA

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