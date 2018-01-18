Источник: Россия начала поставки С-400 в Китай в рамках контракта 2014 года



ЗРК С-400 "Триумф".

Источник: © Сергей Мальгавко/ТАСС ЗРК С-400 "Триумф".Источник: © Сергей Мальгавко/ТАСС

Уточняется, что первый полковой комплект уже отправлен

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Россия начала поставки зенитной ракетной системы С-400 "Триумф" Китаю по контракту 2014 года, первый полковой комплект уже отправлен заказчику. Об этом в четверг ТАСС сообщил источник в системе военно-технического сотрудничества России.

"Реализация контракта началась, первый полковой комплект отправлен в Китай", - сказал собеседник агентства.

По данным источника, в составе комплекта - командный пункт, радиолокационная станция, энергетическое и вспомогательное оборудование, запасные части, инструменты, принадлежности и другие элементы системы.

Он отметил, что подписанный с КНР контракт не предусматривает ни передачу технологий, ни лицензионного производства этих систем.

Собеседник агентства также сообщил, что Россия в прошлом году провела обучение эксплуатации С-400 группы китайских военнослужащих.

В Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству России не стали комментировать данную информацию.

Контракт с Китаем

О подписании РФ контракта с Китаем на поставку С-400 стало известно в ноябре 2014 года, в ноябре 2015 года помощник президента РФ по военно-техническому сотрудничеству Владимир Кожин подтвердил заключение контракта. В июне 2016 года гендиректор госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов сообщил, что китайская армия получит системы не ранее 2018 года. 7 декабря 2017 года Чемезов сказал, что отправка комплексов начнется в Китай в ближайшее время. КНР стала первым зарубежным заказчиком этих систем ПВО.

Второй иностранный покупатель системы С-400 - Турция. В июле прошлого года президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о подписании "определенных документов" в рамках соглашения о покупке российских комплексов С-400. Факт заключения контракта был подтвержден российской стороной 12 сентября 2017 года. Турция стала первой страной - членом НАТО, купившей "Триумф".

Система С-400

С-400 "Триумф" (по кодификации НАТО - SA-21 Growler) российская зенитная ракетная система большой и средней дальности. Предназначена для поражения средств воздушного нападения и разведки (в том числе летательных аппаратов, выполненных по технологии stealth) и любых других воздушных целей в условиях интенсивного огневого и радиоэлектронного противодействия.

В настоящее время "Триумф" стоит на вооружении только в России. По состоянию на 9 октября 2017 года С-400 будет поставляться в четыре зарубежные страны: кроме Китая и Турции, подписаны соглашение Индией и контракт с Саудовской Аравией. При этом в декабре 2017 года Чемезов сообщил о продолжающихся предконтрактных переговорах между Москвой и Эр-Риядом.