Главком ВМФ заявил, что Черноморский флот продолжит обновлять корабельный состав



Черноморский флот. Архивное фото.

Источник: © РИА Новости / Василий Батанов Черноморский флот. Архивное фото.Источник: © РИА Новости / Василий Батанов

Владимир Королев отметил, что опыт эксплуатации новых боевых кораблей и подлодок показал, что черноморцы на новом уровне эффективности стали решать задачи в своей операционной зоне ответственности

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Обновление корабельного состава и береговой составляющей Черноморского флота РФ будет продолжено, заявил главком ВМФ России Владимир Королев в ходе рабочей поездки в Севастополь. Об этом сообщил представитель департамента информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ по ВМФ Игорь Дыгало.

"Работа по обновлению корабельного состава и береговой составляющей Черноморского флота будет продолжаться", - приводятся в сообщении слова Королева.

Главком также отметил, что опыт эксплуатации новых боевых кораблей и подводных лодок, поступивших в состав Черноморского флота, показал, что черноморцы на новом уровне эффективности стали решать поставленные задачи в своей операционной зоне ответственности. "Этот опыт будет в дальнейшем учитываться при проектировании и строительстве кораблей. Он позволяет нам еще более точно корректировать курс нашей работы совместно с представителями промышленности, концентрироваться на ключевых направлениях развития и поддержания на должном уровне потенциала флота", - сказал Королев.

Главком также заслушал командование Черноморского флота по ряду вопросов выполнения плана боевой подготовки силами флота в 2018 году и организации работы по дальнейшему развитию береговой инфраструктуры в пунктах дислокации Черноморского флота.