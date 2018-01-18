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ПГРК "Ярс" приступили к несению боевого дежурства в рамках учения в Новосибирской области

19.01.2018 ТАСС 180 0
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Подвижный грунтовый ракетный комплекс "Ярс"
Подвижный грунтовый ракетный комплекс "Ярс".
Источник: © Владимир Смирнов/ТАСС

Машина дистанционного разминирования "Листва" сопровождает комплекс на маршрутах боевого патрулирования

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Ракетные полки, оснащенные комплексами "Ярс", приступили к несению боевого дежурства на полевых позициях в рамках учения в Новосибирской области. Об этом сообщил Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

"На учении стратегические ракетчики отработают вопросы вывода боевых ракетных комплексов на маршруты боевого патрулирования, совершение марша по смене полевых позиций, их инженерного оборудования, организации маскировки и боевого охранения. В свою очередь, противодиверсионные силы будут выполнять задачу по обнаружению, блокированию и уничтожению условных диверсантов, в том числе с использованием беспилотных летательных аппаратов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в рамках учения на качественно новом уровне отрабатываются вопросы маскировки ПГРК "Ярс". Для сопровождения комплекса на маршрутах боевого патрулирования применяется машина дистанционного разминирования (МДР) "Листва", способная обнаружить мины и фугасы на дистанции до 100 метров в секторе 30 градусов.
18.01.2018
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принадлежат ТАСС
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Россия
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