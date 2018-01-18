В Сочи военнослужащие приступили к освоению современного вооружения ПВО
|
|
Комплекс ПВО С-400 Триумф. архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Алексей Мальгавко
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 18 янв - РИА Новости. Личный состав зенитной ракетной воинской части армейского объединения ВВС и ПВО Южного военного округа в Сочи приступил к освоению штатного вооружения противовоздушной обороны, сообщил журналистам начальник пресс-службы ЮВО Вадим Астафьев.
"В ходе учебы на полигоне Ахштырь боевые расчеты ракетных комплексов отрабатывают задачи разведки, захвата, сопровождения и условного уничтожения воздушных целей противника", - сказал он. Выполняются нормативы по занятию и маскировке стартовых позиций, организации системы связи и управления, приведению военной техники из походного положения в боевое.
Особое внимание на занятиях уделяется слаживанию действий расчетов по отработке боевых задач в условиях сложной воздушной обстановки, а также при применении противником средств радиоэлектронной борьбы. В полевых условиях военнослужащие совершенствуют навыки выполнения нормативов по тактической, специальной, инженерной и военно-медицинской подготовкам.
Всего в учебных мероприятиях принимают участие около 200 военнослужащих воинской части, задействованы до 50 единиц боевой техники, в том числе зенитно-ракетный комплекс "Бук-М1" и современный зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1" на базе автомобиля КамАЗ. Около половины личного состава прибыли в воинскую часть в конце прошлого года из учебных центров Минобороны России.
|
18.01.2018
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются
- Похожие новости
17.09.2014 Охота за «кабаном»
03.03.2008 Частокол противовоздушной обороны. Повышенный спрос в России и за рубежом на системы ПВО стимулирует развитие производственных мощностей
24.08.2017 Более 18,5 тыс. новейших разработок представлены на форуме "Армия-2017"
05.10.2016 Под Астраханью войска ПВО выполнят стрельбы в рамках полевого выхода
30.05.2016 Автомобили в погонах: какие машины перевозят военных
23.03.2016 Модель «неизбежного»
06.03.2013 Украина: отмахнуться не удастся