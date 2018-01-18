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В Сочи военнослужащие приступили к освоению современного вооружения ПВО

19.01.2018 РИА Новости 197 0
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Комплекс ПВО С-400 Триумф. архивное фото
Комплекс ПВО С-400 Триумф. архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Алексей Мальгавко

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 18 янв - РИА Новости. Личный состав зенитной ракетной воинской части армейского объединения ВВС и ПВО Южного военного округа в Сочи приступил к освоению штатного вооружения противовоздушной обороны, сообщил журналистам начальник пресс-службы ЮВО Вадим Астафьев.

"В ходе учебы на полигоне Ахштырь боевые расчеты ракетных комплексов отрабатывают задачи разведки, захвата, сопровождения и условного уничтожения воздушных целей противника", - сказал он. Выполняются нормативы по занятию и маскировке стартовых позиций, организации системы связи и управления, приведению военной техники из походного положения в боевое.

Особое внимание на занятиях уделяется слаживанию действий расчетов по отработке боевых задач в условиях сложной воздушной обстановки, а также при применении противником средств радиоэлектронной борьбы. В полевых условиях военнослужащие совершенствуют навыки выполнения нормативов по тактической, специальной, инженерной и военно-медицинской подготовкам.

Всего в учебных мероприятиях принимают участие около 200 военнослужащих воинской части, задействованы до 50 единиц боевой техники, в том числе зенитно-ракетный комплекс "Бук-М1" и современный зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1" на базе автомобиля КамАЗ. Около половины личного состава прибыли в воинскую часть в конце прошлого года из учебных центров Минобороны России.
18.01.2018
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принадлежат РИА Новости
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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
96К6 Панцирь-С1
Бук-М1
Компании
КАМАЗ
Минoбороны РФ
Проекты
Бук ЗРК
Военные учения
Медицина

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