В Сочи военнослужащие приступили к освоению современного вооружения ПВО



Комплекс ПВО С-400 Триумф. архивное фото.

Источник: © РИА Новости / Алексей Мальгавко Комплекс ПВО С-400 Триумф. архивное фото.Источник: © РИА Новости / Алексей Мальгавко

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 18 янв - РИА Новости. Личный состав зенитной ракетной воинской части армейского объединения ВВС и ПВО Южного военного округа в Сочи приступил к освоению штатного вооружения противовоздушной обороны, сообщил журналистам начальник пресс-службы ЮВО Вадим Астафьев.

"В ходе учебы на полигоне Ахштырь боевые расчеты ракетных комплексов отрабатывают задачи разведки, захвата, сопровождения и условного уничтожения воздушных целей противника", - сказал он. Выполняются нормативы по занятию и маскировке стартовых позиций, организации системы связи и управления, приведению военной техники из походного положения в боевое.

Особое внимание на занятиях уделяется слаживанию действий расчетов по отработке боевых задач в условиях сложной воздушной обстановки, а также при применении противником средств радиоэлектронной борьбы. В полевых условиях военнослужащие совершенствуют навыки выполнения нормативов по тактической, специальной, инженерной и военно-медицинской подготовкам.

Всего в учебных мероприятиях принимают участие около 200 военнослужащих воинской части, задействованы до 50 единиц боевой техники, в том числе зенитно-ракетный комплекс "Бук-М1" и современный зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1" на базе автомобиля КамАЗ. Около половины личного состава прибыли в воинскую часть в конце прошлого года из учебных центров Минобороны России.