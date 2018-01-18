Отряд Каспийской флотилии уничтожил условных диверсантов



Моряк во время учений Каспийской флотилии. Архивное фото.

Источник: © РИА Новости / Григорий Сысоев Моряк во время учений Каспийской флотилии. Архивное фото.Источник: © РИА Новости / Григорий Сысоев

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 18 янв - РИА Новости. Отряд по борьбе с подводно-диверсионными силами и средствами Каспийской флотилии обнаружил подо льдом условных подводных диверсантов и уничтожил их в акватории пункта базирования кораблей в городе Астрахань, сообщил журналистам начальник пресс-службы Южного военного округа Вадим Астафьев.

По замыслу учений, дежурная смена поста наблюдения, используя комплекс обнаружения и слежения за подводными объектами и подводной обстановкой, нашла движущиеся подводные объекты. По своим характеристикам объекты были классифицированы как человеческие фигуры. Условные диверсанты воспользовались ледовой обстановкой в районе ответственности для незаметного проникновения к кораблям флотилии для совершения диверсии.

После объявления на кораблях боевой тревоги бойцы отряда ПДСС спустились под воду через специально прорубленное во льду отверстие, называемое "майна". Отверстие было подготовлено с самого начала образования льда на поверхности воды для осуществления быстрого погружения под воду.

"Незаметно приблизившись к условному противнику, боевые пловцы уничтожили диверсантов на месте при попытке минирования донной части корабля, используя специальные подводные пистолеты (СПП-1М)", - сказал Астафьев. В учении были задействованы более 20 боевых пловцов и более 50 единиц специального подводного и двухсредного оружия.