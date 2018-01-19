Ще не вмерли. Что происходит с украинскими кораблями в Крыму



Корабли, которые ранее входили в состав военно-морских сил Украины, в бухте Севастополя. 13 января 2017.

Источник: © РИА Новости / Алексей Мальгавко Корабли, которые ранее входили в состав военно-морских сил Украины, в бухте Севастополя. 13 января 2017.Источник: © РИА Новости / Алексей Мальгавко

МОСКВА, 18 янв - РИА Новости, Вадим Саранов. Украина, по всей видимости, больше не претендует на статус великой морской державы. Комментируя готовность Москвы вернуть Киеву остатки украинского флота, премьер-министр Владимир Гройсман на днях заявил, что вместе с военной техникой Россия должна вернуть Украине весь Крым. Это было воспринято экспертами как фактический отказ Киева от предложения России. Сегодня на полуострове остаются девять кораблей, которые до крымских событий числились в боевом составе ВМСУ. Удивительно, но факт - большинство из них на тот момент находились в нормальном техническом состоянии, по крайней мере, они могли самостоятельно выходить в море. О том, что происходит с украинскими кораблями сейчас и почему они вдруг стали не нужны Киеву, - в материале РИА Новости.

Из четырех корветов небоеготов только один

Самым "рабочим" классом кораблей украинского флота до 2014 года были корветы, причем из четырех остающихся в Крыму кораблей вплоть до конца 2013 года в море были способны выйти как минимум три. Самый молодой из них, противолодочный корвет "Тернополь" включен в состав ВМСУ в феврале 2006-го. Корвет (в прошлой жизни малый противолодочный корабль проекта 1124М "Альбатрос") заложен еще во времена СССР на киевском заводе "Ленинская кузница", однако строительство и испытания затянулись на целых 15 лет. У него репутация одного из самых боеготовых кораблей ВМСУ - в последнем дальнем походе он побывал накануне Евромайдана. В конце 2013 года корабль участвовал в учениях НАТО "Активные усилия" в Средиземном море.

Второй находящийся в Крыму украинский противолодочный корвет проекта 1124М, "Луцк", спущен на воду в 1993 году. До 2008 года нес активную по меркам украинского флота службу. На его счету участие в более чем двадцати международных учениях, а также операциях по охране судоходства в Аденском заливе. С 2008-го корабль не выходил в море. Как утверждают в ВМСУ, на момент перехода под контроль России корабль был в ремонте, и его техническая готовность составляла 80 процентов.

Самый старый из украинских противолодочных кораблей, корвет "Хмельницкий" проекта 1241.2, приняли в эксплуатацию в 1985 году. Корабль преимущественно находился в резерве и почти не выходил в море. Однако в 2012-2013 годах его отремонтировали и модернизировали, в частности, ввели в строй гидроакустический комплекс. Летом 2013-го "Хмельницкий" участвовал в совместных российско-украинских учениях "Фарватер мира-2013" в Черном море и военно-морском параде в Севастополе.

Серьезный ремонт накануне крымских событий прошел и ракетный корвет "Приднепровье" советского проекта 12411Т. Корабль, который изначально относили к классу больших ракетных катеров, спущен на воду в 1982-м. В 2012-2013 годах Черноморский судостроительный завод в Николаеве восстановил обшивку корпуса "Приднепровья", отремонтировал винторулевую группу, донную арматуру. В ноябре 2013-го корвет выходил в Черное море, экипаж выполнил артиллерийские стрельбы и провел учения по противодиверсионной обороне.

Вторая жизнь "Запорожья"

Украинские минно-тральные силы представлены в Крыму морскими тральщиками советской постройки "Чернигов" и "Черкассы" проекта 266М. Тральщики этого типа считаются достаточно надежными кораблями. Вплоть присоединения Крыма к России они регулярно выходили в море. В июле 2013-го МТ "Чернигов" принял участие в международных учениях "Си Бриз-2013". "Черкассы" месяцем позже маневрировал на учениях по внезапной проверке боеготовности. Последнюю попытку вырваться на оперативный простор из заблокированной российскими моряками бухты Донузлав экипажи кораблей предприняли в апреле 2014 года. Но отчаянный план был обречен на провал и закончился групповым песнопением на палубе "Черкасс". После чего корабли без единого выстрела перешли под контроль России.

Самый большой из находящихся в Крыму украинских кораблей - "Славутич", корабль управления водоизмещением в 5010 тонн. Его тоже не назовешь ржавым корытом. Спущен на воду в октябре 1990-го и с тех пор постоянно участвовал в международных учениях, а в 2000-м даже совершил трансатлантический переход в США. В августе 2013-го Славутич выступил в роли флагмана активизации группы BLACKSEAFOR. В ходе маневров в Черном море корабль преодолел 1100 морских миль.

Чуть меньше габариты у большого десантного корабля проекта 755 "Константин Ольшанский". Вплоть до 2014-го он тоже регулярно выходил в море. В июле 2013-го "Ольшанский" принял участие в учениях "Си Бриз-2013" и осуществил высадку десанта на побережье. Однако спустя несколько дней на репетиции парада в честь Дня Военно-морского флота на "Ольшанском" вышел из строя один из двигателей. В 2016-м СМИ сообщали, что командование ВМФ России планирует использовать корабль для доставки военных грузов в Сирию. В главкомате Военно-морского флота эту информацию категорически опровергли.

Подводная лодка "Запорожье" хоть и превратилась в своеобразный мем, символизирующий деградацию украинского флота, на самом деле имела все шансы на вторую жизнь. С 2010-го на лодке советского проекта 641 силами персонала 13-го судоремонтного завода Минобороны России проводились ремонтные работы, первые самостоятельные выходы корабля в море состоялись в 2012-м. Экипаж даже произвел пробные погружения. Основная часть ремонтных работ завершилась летом 2013-го, корабль покинул завод и перешел к месту постоянного базирования. В этом же году экипаж "Запорожья" проходил стажировку на подводной лодке Черноморского флота России "Алроса".

Не нужны никому

Как видим, в 2014 году Украина оставила в Крыму достаточно "живое" военно-морское соединение. Из девяти кораблей лишь два были не на ходу - корвет "Луцк" и БДК "Константин Ольшанский". Весьма условной можно назвать и боеготовность подводной лодки "Запорожье".

Нежелание Киева забирать все это богатство эксперты связывают не столько с политическими, сколько с экономическими причинами. Очевидно, что украинская экономика сейчас вряд ли потянет нормальное содержание даже такого незначительного флота. Кроме того, почти за четыре года стояния у стенки уже в российском Крыму техническое состояние кораблей, очевидно, не улучшилось. Также известно, что во время крымских событий некоторые украинские экипажи вывели из строя часть оборудования, восстановить которое в условиях разрыва Киевом ВТС с Россией будет архисложно.

Всего же, по данным украинских СМИ, сегодня в Крыму находятся 38 ранее входивших в ВСУ кораблей и судов обеспечения. Часть из них к 2014-му уже вывели из эксплуатации и в статусе военного имущества поставили к стенке ожидать разделки на металлолом. Как сообщают источники в ВМФ России, вопрос о принятии украинских кораблей в боевой состав Черноморского флота всерьез никогда не обсуждался - хватает своих современных, довольно ритмично поставляемых судостроительными предприятия. Более того, состарившаяся техника ВМСУ доставляет российским морякам только лишние хлопоты. Во избежание ЧП командование вынуждено держать на этих кораблях экипажи, которые следят, чтобы не возник пожар, или, чего доброго, они самопроизвольно не затонули.