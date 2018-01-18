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Главком ВМФ России отметил высокий уровень подготовки черноморцев

19.01.2018 РИА Новости 133 0
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Главнокомандующий ВМФ России Адмирал Владимир Королёв. 17.01.18
Главнокомандующий ВМФ России Адмирал Владимир Королёв. 17.01.18.
Источник: © Пресс-служба ВМФ России

МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Главнокомандующий ВМФ России адмирал Владимир Королёв совершил рабочую поездку на Черноморский флот, где провел совещание и отметил высокий уровень подготовки черноморцев, который будет учитываться при проектировании и строительстве кораблей, сообщил в четверг представитель департамента информации и массовых коммуникаций МО РФ по ВМФ капитан 1 ранга Игорь Дыгало.

"В рамках рабочей поездки главком ВМФ заслушал командование Черноморского флота по ряду вопросов выполнения плана боевой подготовки силами флота в 2018 году и организации работы по дальнейшему развитию береговой инфраструктуры в пунктах дислокации Черноморского флота. В штабе Королёв провел совещание, на котором обсуждались вопросы использования новых кораблей, вошедших в состав флота, реализации планов по оснащению флота современными образцами вооружений и военной техники", - сказал он.

Королев на совещании отметил, что "опыт эксплуатации новых боевых кораблей и подводных лодок показал, что черноморцы на новом уровне эффективности стали решать поставленные задачи в своей операционной зоне ответственности".

"Этот опыт будет в дальнейшем учитываться при проектировании и строительстве кораблей. Он позволяет нам еще более точно корректировать курс нашей работы совместно с представителями промышленности, концентрироваться на ключевых направлениях развития и поддержания на должном уровне потенциала флота. Работа по обновлению корабельного состава и береговой составляющей Черноморского флота будет продолжаться", - заключил он.
18.01.2018
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